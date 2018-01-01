Проект VILNA, финалист нацотбора на «Евровидение», представляет сингл BEREZA

Проект VILNA превратил грустную народную песню в философски жизнеутверждающую.

Проект VILNA – финалист нацотбора на «Евровидение» и любимец зрителей представляет второй сингл BEREZA.

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BEREZA – это современная версия народной песни «Чом ти білая береза», созданная для программы Фольк.Music на телеканале UA:Перший. Традиционную версию песни исполняет фольклорный коллектив «Берегиня», село Клепачи, Хорольского р-на, Полтавской области. Из грустной лирической песни «Чом ти білая береза» превратилась в энергичную и жизнерадостную. Особенности текста были сохранены. Участницы «Берегиня» были слегка шокированы новым звучанием, тем не менее, остались рады, что песня, которую исполняли их бабушки и прабабушки, получила новую жизнь.

Послушать сингл можно здесь:

VILNA говорит:

Чом ти білая береза», которую предложили нам продюсеры Фольк.Music – это лирическая песня о неразделенной любви, ее героиня либо влюбилась не в того, либо влюбилась не в то время. Но поскольку у VILNA очень сильный характер, мы сразу же решили, что грустить в песне не будем, а воспримем драматическую историю из песни по-философски: ну угораздило влюбиться, ну не в того. С кем не бывало?! Не стоит унывать, жизнь продолжается и впереди обязательно будет новая любовь. А вокализ в песне – это своего рода мантра для привлечения любви взаимной. Весна на дворе – время влюбляться!

Wawewalkrs, дуэт саундпродюсеров комментирует:

Мы согласились на участие в программе Фольк.Music, чтобы показать, как круто в современной аранжировке может звучать украинская народная песня. Песня BEREZA – это микс стилей, которые звучат очень органично: электронное звучание во вступлении, припев – это вообще драм-н-бэйс, второй куплет – это трэп, далее снова драм-н-бэйсовый, дроп, в третьей части – это электрофанк и фольково-трансовый бридж.

Обложка сингла BEREZA пресс-служба

Денис Ямбор, продюсер отмечает:

BEREZA стала внеплановым произведением в нашем репертуаре. Но она выполнена в том направлении, в котором будет развиваться VILNA. Мы хотим делать актуальную современную музыку, сочетая ее с элементами украинского этно.

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Партию электробандуры в песне BEREZA исполнил известный бандурист и мастер по бандурам Иван Ткаленко.

Фольклорный коллектив «Берегиня» рассказывает:

Цю пісню співали наші бабусі і прабабусі. Так як ми її виконуємо, вона звучала століттями. Тому нам незвично чути її в такому виконанні, але якщо вона сподобається нашім дітям і внукам, то ми будемо дуже вдячні проекту VILNA, за те, що «Чом ти білая береза» зазвучала по-сучасному, і її будуть слухати наші онуки.

Напомним также, что украинская певица встретит настоящую весну новым альбомом. Подробности по ссылке.