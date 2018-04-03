Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Алена Шоптенко показала, как танцует на последних месяцах беременности

Комментариев: 0
Хореограф Алена Шоптенко продемонстрировала поклонникам удивительную пластику.
Беременная Алена Шоптенко танцует (видео)
Беременная Алена Шоптенко танцует (видео)
instagram.com/alena_shoptenko

Уже давно не секрет, что Алена Шоптенко беременна и совсем скоро родит первенца своему мужу. В ожидании ребенка хореограф продолжает держать себя в форме и заниматься любимым делом.

Читайте также: Оля Цибульская показала подросшего сына

Так, на своей странице в Instagram Алена Шоптенко опубликовала чувственное видео, на котором танцует, демонстрируя удивительную гибкость и отличную физическую подготовку:

 

Хочу признаться, что беременность для меня не сразу стала необыкновенным счастьем, и трепетное отношение и ожидание тоже появились со временем. Сначала было непонимание и страхи. Но не зря дается девять месяцев. У меня было много переживаний насчет своей готовности к материнству, грядущих перемен и, конечно же, влияния моего положения на работу и работоспособность. Одним из самых ярких ощущений вначале было стеснение себя и своего меняющегося тела. А для дисциплинированного хореографа, который всегда держит себя в форме, это, сами понимаете, сложновато сразу принять. Мне было так неловко, когда люди замечали мою беременность и акцентировали на ней внимание! Я воспринимала беременность как слабость, что ли, и никак не могла расслабиться. Да, я все ещё репетирую и сама протанцовываю хореографию, которую ставлю. Хотя сейчас это уже больше напоминает не танец маленьких утят, а танцы бегемотика 😂 Говорят, что когда не знаешь что делать, нужно делать то, что умеешь лучше всего. Я решила так и поступить. Так появился наш первый дуэт. Он для меня и вот того человека. А еще он для тех, кому страшно так же, как мне. Все будет хорошо. Главное не ложиться на краю 😂 Спасибо, @sarakhanov, за то, что помог показать именно так мою первую колыбельную, а вам за то, что поддерживаете.

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Отметим, Алена Шоптенко поделилась своими переживаниями относительно рождения будущего ребенка. Как оказалось, хореограф не сразу приняла эту новость с радостью:

Хочу признаться, что беременность для меня не сразу стала необыкновенным счастьем, и трепетное отношение и ожидание тоже появились со временем. Сначала было непонимание и страхи. Но не зря дается девять месяцев.

Одним из самых ярких ощущений вначале было стеснение себя и своего меняющегося тела. А для дисциплинированного хореографа, который всегда держит себя в форме, это, сами понимаете, сложновато сразу принять. Говорят, что когда не знаешь, что делать, нужно делать то, что умеешь лучше всего. Я решила так и поступить. Так появился наш первый дуэт. Он для меня и вот того человека. А еще он для тех, кому страшно так же, как мне. Все будет хорошо. Главное не ложиться на краю.

Напомним, Джамала опубликовала фото с сыном, которое можно посмотреть по ссылке.

Поделись:
Теги: алена шоптенко беременна, танцы, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь