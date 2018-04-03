Алена Шоптенко показала, как танцует на последних месяцах беременности

Хореограф Алена Шоптенко продемонстрировала поклонникам удивительную пластику.

Уже давно не секрет, что Алена Шоптенко беременна и совсем скоро родит первенца своему мужу. В ожидании ребенка хореограф продолжает держать себя в форме и заниматься любимым делом.

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Так, на своей странице в Instagram Алена Шоптенко опубликовала чувственное видео, на котором танцует, демонстрируя удивительную гибкость и отличную физическую подготовку:

Отметим, Алена Шоптенко поделилась своими переживаниями относительно рождения будущего ребенка. Как оказалось, хореограф не сразу приняла эту новость с радостью:

Хочу признаться, что беременность для меня не сразу стала необыкновенным счастьем, и трепетное отношение и ожидание тоже появились со временем. Сначала было непонимание и страхи. Но не зря дается девять месяцев. Одним из самых ярких ощущений вначале было стеснение себя и своего меняющегося тела. А для дисциплинированного хореографа, который всегда держит себя в форме, это, сами понимаете, сложновато сразу принять. Говорят, что когда не знаешь, что делать, нужно делать то, что умеешь лучше всего. Я решила так и поступить. Так появился наш первый дуэт. Он для меня и вот того человека. А еще он для тех, кому страшно так же, как мне. Все будет хорошо. Главное не ложиться на краю.

Напомним, Джамала опубликовала фото с сыном, которое можно посмотреть по ссылке.