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Джамала опубликовала фото с сыном

Комментариев: 4
Украинская певица Джамала родила первенца.
Джамала и новорожденный сын фото
Джамала и новорожденный сын фото
instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала родила. Артистка стала мамой 27 марта, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

Как отметила певица, она стала мамой сына. Они с Бекиром Сулеймановым, дали сыну крымско-татарское имя.

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А теперь Джамала опубликовала первое фото с сыном. К сожалению, на фото не видно ребенка Джамалы. Артистка пока не решается показывать лицо сына.

 

Сын Джамалы фото
Сын Джамалы фото
instagram.com/jamalajaaa

 

Доброе утро! Лучшее место на Земле.Наша первая неделя вместе.

Напомним, что Гайтана показала фото молодой мамы. Певица Гайтана поделилась редким детским снимком. 

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Теги: Джамала, новорожденный, сын, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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петенька  (аноним)  04.04.2018, 11:06
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  04.04.2018, 11:03
Оценка:  +2
гость
А почему крымско-татарское, а как же с патриотизмом? За тебя глотки драли "патриоты", активисты, ну и приписала бы к тому двойному имени еще и Иванка например, а ток зрада выходит не понятная.
гость  (аноним)  04.04.2018, 10:46
Оценка:  +2
гость
Татарва ибаная!
гость  (аноним)  04.04.2018, 10:34
Оценка:  +1
гость
нешто плюшевого родила?
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