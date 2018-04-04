Джамала опубликовала фото с сыном

Украинская певица Джамала родила первенца.

Певица Джамала родила. Артистка стала мамой 27 марта, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

Как отметила певица, она стала мамой сына. Они с Бекиром Сулеймановым, дали сыну крымско-татарское имя.

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А теперь Джамала опубликовала первое фото с сыном. К сожалению, на фото не видно ребенка Джамалы. Артистка пока не решается показывать лицо сына.

Сын Джамалы фото instagram.com/jamalajaaa

Доброе утро! Лучшее место на Земле.Наша первая неделя вместе.

Напомним, что Гайтана показала фото молодой мамы. Певица Гайтана поделилась редким детским снимком.