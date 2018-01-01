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Антин Мухарский возмущен решением суда относительно алиментов

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Антин Мухарский из-за судебных разбирательств со Снежаной Егоровой выехал из Украины.
Антин Мухарский - решение суда по поводу алиментов
Антин Мухарский - решение суда по поводу алиментов
facebook.com/AntinMykharskyi

Антин Мухарский который год выясняет через суд сумму, которую он должен выплачивать Снежане Егоровой, своей экс-супруге, на детей. Дело дошло до того, что Антин Мухарский выехал из Украины.

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А тут появилось решение суда относительно дела об алиментах Антина Мухарского и Снежаны Егоровой. Суд указал сумму, которую Антин Мухарский должен выплачивать в качестве алиментов на детей.

Снежана Егорова сообщила об этом на своей странице в Facebook:

Антин Мухарский в свою очередь тоже опубликовал пост, в котором высказал свое несогласие. Он считает, чтоэто очень большая сумма. Более того, артист обратился с открытым письмом к Петру Порошенко по поводу алиментов.

Напомним, что Анастасия Приходько прокомментировала свое участие в предвыборной кампании Порошенко. Певица не давала согласия на участие в предвыборной кампании действующего Президента Украины.

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Теги: Антин Мухарский, Снежана Егорова, суд, решение суда, алименты, пост, фейсбук
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Источник: ivona bigmir)net

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