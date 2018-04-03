Алена и Тамерлан рассказали, как относятся к празднику Пасхе
Солисты neo r’n’b группы
Читайте также: "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентуют свой новый альбом "Буду з тобою!"
Сегодня состоялась мировая премьера нового сингла TamerlanAlena «Если что, набирай» на «Русском радио. Украина». В прямом эфире солисты neo r’n’b группы
Тамерлан поделился:
Мы стараемся придерживаться поста, ведь считаем, что если в чем-то себя ограничиваешь некоторые время – это хорошо сказывается на тебе и, в целом, психологически правильно. Эта неделя для нас особо ответственная, ведь это последняя неделя поста. Мы стараемся именно в этот период выдержать самый строгий пост, чтобы вкус паски потом был долгожданным.
Алена в прямом эфире добавила:
В этом году мы обязательно пойдем святить паску. Думаю, что успеем на утреннюю службу, и обязательно возьмем с собой семью. В детстве мы с родителями всегда ходили святить паску ночью, ехали в нашу деревню, было очень круто.
Напомним, что премьера нового сингла и lyric-видео TamerlanAlena «
А пока можно посмотреть видео-анонс премьеры новой концертной программы TamerlanAlena, запланированной на 31 мая в Bel’Etage:
Напомним также, что «Океан Ельзи» выпустили клип на песню «Без тебе». Подробности и видео по ссылке.
Полная версия правил