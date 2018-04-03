Алена и Тамерлан рассказали, как относятся к празднику Пасхе

Солисты neo r’n’b группы TamerlanAlena в прямом эфире признались, как готовятся к одному из самых важных праздников в году – Пасхе.

Сегодня состоялась мировая премьера нового сингла TamerlanAlena «Если что, набирай» на «Русском радио. Украина». В прямом эфире солисты neo r’n’b группы TamerlanAlena не только эксклюзивно представили свой новый сингл, но и рассказали о предстоящем светлом празднике Пасхи, и каким образом они к нему готовятся.

TamerlanAlena фото пресс-служба артистов

Тамерлан поделился:

Мы стараемся придерживаться поста, ведь считаем, что если в чем-то себя ограничиваешь некоторые время – это хорошо сказывается на тебе и, в целом, психологически правильно. Эта неделя для нас особо ответственная, ведь это последняя неделя поста. Мы стараемся именно в этот период выдержать самый строгий пост, чтобы вкус паски потом был долгожданным.

Алена в прямом эфире добавила:

В этом году мы обязательно пойдем святить паску. Думаю, что успеем на утреннюю службу, и обязательно возьмем с собой семью. В детстве мы с родителями всегда ходили святить паску ночью, ехали в нашу деревню, было очень круто.

Напомним, что премьера нового сингла и lyric-видео TamerlanAlena « Если что, набирай» состоится на всех интернет-площадках 5 апреля!

Афиша концерта TamerlanAlena пресс-служба артистов

А пока можно посмотреть видео-анонс премьеры новой концертной программы TamerlanAlena, запланированной на 31 мая в Bel’Etage:

Напомним также, что «Океан Ельзи» выпустили клип на песню «Без тебе». Подробности и видео по ссылке.