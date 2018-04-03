Звезда сериала «Школа» Янина Андреева впервые показала своего ребенка

Янина Андреева рассказала, как ее семья отнеслась к съемкам в сериале «Школа».

Любимица зрителей, актриса сериала «Школа» Янина Андреева, которая исполнила роль учительницы экономики Екатерины Анатольевны, в эфире «Сніданку з 1+1» впервые познакомила зрителей со своей дочерью Вероникой. Интересно, что ее зовут так же, как и сериальную дочку, роль которой исполнила актриса Ирина Кудашова.

Ирина Кудашова фото пресс-служба 1+1

В прямом эфире утреннего шоу Янина рассказала, как поддерживали её муж с дочкой во время съемок в сериале:

В нашей семье очень мудрый папа, он проявил себя как настоящий мужчина и стал для меня поддержкой во всем, в том числе в воспитании Вероники. Вместе они готовили вкусности, которые затем привозили мне на съемки, играли, посещали бабушек. Я была спокойна за нашу дочь и понимала, что у нее все хорошо.

Ирина Кудашова и дочь Янины Андреевой фото пресс-служба 1+1

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Также звезда рассказала, как ее любимый муж Дмитрий относился к съемкам романтических сцен с партнером по сериалу Никитой Вакулюком, исполнившим роль учителя английского Алекса:

Мы с Дмитрием в браке уже более 10 лет, и когда мы только познакомились, он знал, что я творческая личность. В начале отношений, конечно, у нас была ревность, но сейчас он относится абсолютно спокойно к романтическим сценам с моим участием на экране. А поцелуи с Алексом мы репетировали сначала дома с Дмитрием, а потом он меня отпускал на съемки.

Янина Андреева с семьей фото пресс-служба 1+1

Актриса также рассказала, что фанаты и желающие попасть во второй сезон сериала «Школа» постоянно пишут ей в социальных сетях, чтобы узнать подробности кастинга:

Мне приятно, что кастинг вызвал такой ажиотаж среди наших зрителей. Мне иногда даже пишут, чтобы я помогла подготовиться к прохождению этого этапа. Но я советую заходить на кастинг платформу и там узнавать все подробности. Мы с актерами уже в предвкушении второго сезона и очень ждем новых партнеров по съемочной площадке.

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Напомним, сериал «Школа» - первый украиноязычный сериал о проблемах современных подростков. Для написания сценария сериала «Школа» авторами были использованы реальные истории из жизни учеников выпускных классов, рассказанные их родителями.

Актеры сериала Школа фото пресс-служба 1+1

Для поиска звезд нового сезона сериала телеканал «1+1» объявил народный кастинг, принять участие в котором смогут все желающие, заполнив заявку на кастинг платформе «1+1». Для второго сезона команда проекта продолжит искать харизматичных людей в возрасте от 16 до 40 лет, которые на собственном опыте пережили сериальные истории и столкнулись с похожими проблемами в жизни. Преимуществом для участия в кастинге будет умение уверенно держаться перед камерой, владение украинским языком, музыкальными инструментами или другие яркие увлечения и таланты.

Премьера второго сезона состоится уже этой осенью.

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