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Гайтана показала фото молодой мамы

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Гайтана поделилась редким детским снимком.
Гайтана - фото мамы в молодости
Гайтана - фото мамы в молодости
instagram.com/gaitana_music

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Певица Гайтана, которая недавно стала мамой, сейчас частенько вспоминает свою маму и как ей приходилось с маленькой Гайтаной. Недавно певица в очередной раз вспомнила маму и опубликовала архивное фото вместе с ней.

Гайтана показала, как выглядела ее мама, когда она была совсем маленькой.

Гайтана с мамой фото
Гайтана с мамой фото
instagram.com/gaitana_music

На фото Гайтане всего 6 лет.

Когда мне было около 6 лет, я увидела, как моя мама сидит у окна и плачет...я обняла её и спросила, почему ... Она сказала, что я не пойму и была не права. 
Дети чувствуют всё и понимают намного больше, чем думают взрослые. Пусть будет мир и любовь в каждой семье.

К слову, Гайтана больше не скрывает своего супруга. И да, недавно призналась, что сыграла тайную свадьбу перед рождением ребенка.

Напомним, что Оля Цибульская показала подросшего сына. Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась с подписчиками свежим селфи.

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Теги: гайтана, Гайтана мама, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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