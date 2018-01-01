Гайтана показала фото молодой мамы

Гайтана поделилась редким детским снимком.

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Певица Гайтана, которая недавно стала мамой, сейчас частенько вспоминает свою маму и как ей приходилось с маленькой Гайтаной. Недавно певица в очередной раз вспомнила маму и опубликовала архивное фото вместе с ней.

Гайтана показала, как выглядела ее мама, когда она была совсем маленькой.

Гайтана с мамой фото instagram.com/gaitana_music

На фото Гайтане всего 6 лет.

Когда мне было около 6 лет, я увидела, как моя мама сидит у окна и плачет...я обняла её и спросила, почему ... Она сказала, что я не пойму и была не права.

Дети чувствуют всё и понимают намного больше, чем думают взрослые. Пусть будет мир и любовь в каждой семье.

К слову, Гайтана больше не скрывает своего супруга. И да, недавно призналась, что сыграла тайную свадьбу перед рождением ребенка.

Напомним, что Оля Цибульская показала подросшего сына. Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась с подписчиками свежим селфи.