Гайтана показала фото молодой мамы
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Певица Гайтана, которая недавно стала мамой, сейчас частенько вспоминает свою маму и как ей приходилось с маленькой Гайтаной. Недавно певица в очередной раз вспомнила маму и опубликовала архивное фото вместе с ней.
Гайтана показала, как выглядела ее мама, когда она была совсем маленькой.
На фото Гайтане всего 6 лет.
Когда мне было около 6 лет, я увидела, как моя мама сидит у окна и плачет...я обняла её и спросила, почему ... Она сказала, что я не пойму и была не права.
Дети чувствуют всё и понимают намного больше, чем думают взрослые. Пусть будет мир и любовь в каждой семье.
К слову, Гайтана больше не скрывает своего супруга. И да, недавно призналась, что сыграла тайную свадьбу перед рождением ребенка.
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