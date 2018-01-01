Украинские артисты-мужчины поделились секретами красоты
В программе «Ранок з Україною», которая выходит в эфире канала «Украина» по будням в 6:30 с ведущими Светланой Катренко и Сергеем Зениным, украинские селебрити Александр Скичко, Олег Винник, Александр Пономарев и Павло Зибров рассказали, как ухаживают за своей красотой, кто помогает им сохранить молодость и сколько времени они проводят перед зеркалом.
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В этом году Олег Винник стал самым красивым мужчиной страны. И это неудивительно – в свои 44 года певец выглядит безупречно. Омолаживается Олег льдом, а, чтобы кожа лица всегда была в тонусе и дольше оставалась молодой, Винник играет на контрастах:
Буквально минут 10 в теплой, можно даже горячей воде полежать, а затем – лед, лед и еще раз лед. Вот такой контраст.
Но больше всего времени Винник уделяет волосам, хотя со смехом признается, что хотел бы их подстричь:
Когда они короткие, можно вообще ничего не делать, как нормальный человек выйти в порванных джинсах на улицу, даже не смотреть на себя в зеркало. С длинными волосами так не получится, особенно – когда они такие светлые.
Ведущему программы «Зірковий шлях» Александру Скичко всего 26 лет, поэтому единственное, за чем он следит – чтобы дома не заканчивался шампунь. Александр признается:
Для меня шампунь – это и гель для душа, и мыло, и лосьон. Все вместе.
Александр уверен: хорошему мужчине достаточно быть просто аккуратным и чистым, а остальное – для женщин. Ведущий говорит следующее:
Мужчина должен оставаться мужчиной. Настоящим и мужественным, так что шампуня достаточно.
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Певец Александр Пономарев, прежде всего, следит за формой своего тела, чтобы ничего не свисало лишнего.
У меня есть турник, гантели и груша.
Сейчас, признается артист, самое время вспомнить о них, потому что за зиму немного «поднабрал»:
Нужно немного сбросить, у меня такой организм, как у медведя – хоть не ешь ничего, все равно набираю вес.
А вот в кабинете косметолога или пластического хирурга Александр – гость не частый:
Я достаточно редко пользуюсь этими услугами.
Даже простенькую домашнюю маску из огурцов не делает – мол, полезнее приготовить из них салат.
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А вот кто точно разбирается в масках, так это Павло Зибров. И омолаживает он сначала не лицо, а самое ценное – усы. В эфире канала «Украина» певец поделился своим рецептом маски:
Смешиваем чеснок, лук, перец и соль. Настаиваю такую жижу полчасика, и по крайней мере раз в месяц делаю примочку на ночь. На второй день достаточно вытереть, вымыть с шампунем – и усы становятся пышными и густыми.
Артист признается, что усы приходится подкрашивать, а на более кардинальные изменения внешности, например, уколы красоты, он пока не готов:
Если придет время, когда будет необходимо, то я буду делать, потому что сцена любит молодых. Но пока не нужно – я в нормальной форме.
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