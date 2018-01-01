Оля Цибульская показала подросшего сына

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась с подписчиками свежим селфи.

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На снимке, который звездная опубликовала в соцсети, она запечатлена вместе со своим сыном. Правда, полностью разглядеть лицо мальчика невозможно, ведь Оля прикрыла его лицо веточками вербы.

Певица поздравила своих подписчиков с Вербным воскресеньем:

Не я б'ю! Верба б'є! За тиждень Великдень! Пасха! Вербна неділя! Зі святом кожного!

Оля ЦИбульская с сыном фото instagram.com/cybulskaya/

Напомним также, что Оля Цибульская похвасталась новым стильным образом. Подробности по ссылке.