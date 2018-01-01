Анита Лученко рассказала о необычной, но эффективной тренировке с домашним животным

Анита Луценко предложила необычный способ занятий, который поможет избавиться от лишнего веса.

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Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко решила пошутить над своими подписчиками и залила в сеть комплекс упражнений с домашним животными. В случае Аниты это был кот, которого девушка нашла во время фитнес-тура на Кипре.

Анита смеётся:

Это обычный кипрский кот, без подготовки. Его мы просто встретили в лесу. Долго удивлялись спокойствию кота. Захотелось чего-то смешного, и возникла идея такого видео.

Уже в Киеве 1 апреля звездный тренер успела поучаствовать и в других розыгрышах.

Анита рассказывает:

На семинаре, когда все собрались, организатор вышел и сказал, что Аните плохо и семинар отменяется.

Но больше всего Анита запомнит шутку от своей подруги, которую комментирует так:

Юля пришла в коротком парике и сказала, что сходила к психологу. Сейчас она осуществляет свою мечту. Ей было очень не красиво, но я сразу не поняла, что это шутка и начала подбирать слова, чтобы не обидеть подругу.

Посмотреть видео можно здесь:

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