Лилия Кувалдина поделилась традиционными семейными ритуалами на Пасху

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Лилия Кувалдина поделилась пасхальными традициями, которым следует сама:

Для меня Пасха - особенный праздник! Каждый год, кроме традиционных ритуалов - выпекания пасок и окрашивания яиц, я стараюсь придумать для моих детей что-то яркое, праздничное и незабываемое, ведь в нашей памяти навсегда остаются самые приятные и эмоциональные моменты нашей жизни! В нашей семье именно на Пасху мы открываем сезон пикников и отдыха на свежем весеннем воздухе. Когда мои дети были маленькими, я развешивала в саду на юные вишенки, которые едва покрылись зеленой листвой, яркие картонные яйца на разноцветных веревочках. Яйца мне помогали вырезать дети, а потом с гордостью показывали нашим друзьям, как красиво они украсили сад. Картонные яйца разных цветов и размеров на пестрых шнурках крутятся от малейшего дуновения ветерка и создают праздничное настроение. Пока взрослые разводят огонь и готовят праздничный стол, детям можно предложить поискать пасхальные яйца, которые заботливый Пасхальный Кролик заблаговременно спрятал: он подвесил их на ветвях деревьев, а для самых маленьких положил в траву, что бы они смогли обязательно их найти.

Возьмите вашего ребенка на руки, посмотрите с ним на небо, а оно обязательно будет ясное чистое и голубое, как всегда бывает на Пасху. Скажите своему ребенку, что вы его очень любите, и хотите в этот светлый праздник, даже через 50 лет, так же встречаться на пикнике в этот день, в теплом семейном кругу. Получите максимум удовольствия и не забывайте, что традиции мы придумываем сами!