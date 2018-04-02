«Тайный агент»: чем опасно постельное белье в поездах?

Украинские журналисты провели эксклюзивное расследование, чтобы показать реалии нашей железной дороги.

В новом выпуске «Тайный агент. Пост-шоу» о железной дороге ведущие и эксперты выяснили, ради чего и проводники, и начальники поездов нарушают закон. И в деталях показали, как они зарабатывают дополнительные деньги на пассажирах.

Тайный Агент Пост-шоу фото пресс-служба Нового канала

Фото Тайный Агент Пост-шоу пресс-служба Нового канала

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Так, в студию пост-шоу пришли проводницы, которые попали в объектив расследования «Тайного агента» журналистки Нины Парфеновой. Девушкам пришлось честно рассказать обо всех негласных порядках на железной дороге. И объяснить, что заставляет их перепродавать пассажирам алкоголь и впускать в поезд «зайцев». К слову, именно в этот момент известный хореограф Амадор Лопес вспомнил, как сам однажды ездил на поезде, не имея на руках билета:

Однажды меня таким образом выручили проводники. Мой самолет приземлился с опозданием. Соответственно, к тому времени поезд, на котором я должен был продолжить свой путь дальше, уехал. Пришлось ждать еще один, но билетов на него не было. Я очень нервничал, ведь на следующий день должен был оказаться в другом городе! Проводники сказали: «Успокойся, мы что-нибудь обязательно придумаем». И нашли для меня место в вагоне.

Амадор Лопес фото пресс-служба Нового канала

В студии также обсудят неутешительные результаты лабораторных исследований постельного белья, которое выдают в поездах. Вердикт экспертов так впечатлил ведущую Ирину Хоменко, что она пообещала впредь путешествовать только со своим личным постельным бельем.

Ирина Хоменко Тайный Агент Пост-шоу фото пресс-служба Нового канала

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Как защитить себя от многочисленных опасностей, путешествуя на поезде? И в какие зоны вагона лучше не заходить, чтобы сохранить свое здоровье?

«Тайный агент. Пост-шоу» в эфире Нового канала в 22:50, сразу же после окончания нового выпуска «Тайного агента».

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