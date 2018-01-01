Холостяк Рожден Ануси: «Я не очень люблю излишнее внимание на улице»

Рожден Ануси рассказал о популярности, которая пришла к нему из-за участия в шоу «Холостяк».

Героем шоу «Холостяк 8» стал артист Рожден Ануси, известен публике по нашумевшей песне «Знаешь». Но после участия в романтическом шоу популярность Рождена возросла – его узнают на улице и просят сделать фото.

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По словам Рождена, он не слишком любит популярность и узнаваемость, ведь хочет наслаждаться своей жизнью, а не делать фото с людьми, которые сами не понимают, зачем это делают:

Я в реальной жизни стараюсь ходить в капюшоне и растворяться в толпе. Я не очень люблю излишнее внимание на улице, потому мне хочется продолжать жить жизнью обычного человека и получать удовольствие от того, что я иду в магазин, покупаю продукты, которые мне нравятся, и мне очень сложно видеть свое лицо на обложке журнала. Люди часто хотят сфотографироваться со мной, даже не понимая почему.

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А вам нравится новый герой шоу «Холостяк» Рожден Ануси?

Напомним, стало известно, кто покинул шоу «Голос країни» в 10 выпуске. Подробности узнайте по ссылке.