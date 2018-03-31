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«Я вернулся»: Арнольд Шварценеггер пошутил после пробуждения от наркоза

Комментариев: 4
Актер перенес экстренную операцию на сердце.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
GQ

Известный актер Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце в пятницу, 30 марта. Как сообщает издание TMZ, сейчас экс-губернатор Калифорнии находится в стабильном состоянии. 

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По словам пресс-секретаря «железного Арни» Даниэля Кетчелла, первыми словами Шварценеггера после пробуждения от процедуры были «I’m back» («Я вернулся»), пишет американский таблоид. Вероятно, актер намекнул на знаменитую фразу его персонажа в фильме «Терминатор».

Стоит отметить, что это не первая операция 70-летнего актера: в 1997 году Шварценеггеру заменили аортальный клапан.  

Напомним, что ранее в Украину прилетела Пэрис Хилтон. Что звезда делает во Львове - читайте в этом материале.

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Теги: Арнольд Шварценеггер, операция, сердце
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  31.03.2018, 16:33
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pусский
Да я круче, бля!
BOOTSMANN    31.03.2018, 16:50
Оценка:  0
BOOTSMANN
Русский - %уйня из-под ногтя.
гость  (аноним)  31.03.2018, 16:16
Оценка:  +1
гость
Скорейшего выздоровления и долгих лет жизни!!!!!!!!
Firstfurion    31.03.2018, 16:09
Оценка:  +1
Firstfurion
Живи вечно Арни, ибо с тобой мир лучше! )
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