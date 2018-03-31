«Я вернулся»: Арнольд Шварценеггер пошутил после пробуждения от наркоза

Актер перенес экстренную операцию на сердце.

Известный актер Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце в пятницу, 30 марта. Как сообщает издание TMZ, сейчас экс-губернатор Калифорнии находится в стабильном состоянии.

Читай также: Украинец создал обложку для нового альбома Элтона Джона

По словам пресс-секретаря «железного Арни» Даниэля Кетчелла, первыми словами Шварценеггера после пробуждения от процедуры были «I’m back» («Я вернулся»), пишет американский таблоид. Вероятно, актер намекнул на знаменитую фразу его персонажа в фильме «Терминатор».

Стоит отметить, что это не первая операция 70-летнего актера: в 1997 году Шварценеггеру заменили аортальный клапан.

Напомним, что ранее в Украину прилетела Пэрис Хилтон. Что звезда делает во Львове - читайте в этом материале.