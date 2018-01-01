Чего мы не знаем о наших поездах и что скрывают работники железной дороги от пассажиров?

Журналисты «Тайного агента» выяснили, что скрывают работники железной дороги от своих пассажиров, и какая опасность может ждать их во время путешествий.

Миллионы украинцев предпочитают путешествовать поездами. Но так ли хорошо пассажиры знают, какие возможности предоставляет купленный ими билет? А, главное, осведомлены ли о них работники железнодорожных вокзалов и поездов? Ответы на эти вопросы уже знают журналисты проекта Нового канала.

Чтобы провести детальное эксклюзивное расследование, команда «тайных агентов» во главе с ведущей Катериной Павлюченко досконально исследовали нюансы популярной транспортной структуры. И пробрались туда, куда посторонним вход запрещен.

Шоу Тайный Агент фото

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Так, журналистке проекта, которая несколько лет назад работала проводником, пришлось повторить этот опыт. Действуя «под прикрытием», девушка в деталях раскрыла схему, за счет которой проводники, нарушая закон, имеют дополнительный доход. Деньги тут решают многое: начиная от покупки и распития запрещенного в вагонах алкоголя, и заканчивая посадкой людей в поезд без билета.

Тайный Агент шоу фото

Еще один немаловажный момент – чистота и общее состояние постельного белья в поездах. Не секрет, что пользователи соцсетей неустанно пишут на эту тему гневные посты, предоставляют яркие фотодоказательства. Чтобы разобраться, почему пассажиры получают грязное и влажное постельное белье, еще один «тайный агент» устроился на работу в прачечную. И в деталях показал сомнительное функционирование устаревшего оборудования и неутешительный для путешественников процесс обработки белья.

Проект Тайный Агент фото

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Но, пожалуй, самым неприятным открытием для журналистов стал процесс уборки туалетов в поездах. С чистотой унитазов и умывальников тут не заморачиваются. Почему не стоит удивляться, увидев остатки фекалий на умывальнике? И какие результаты экспертизы белья шокировали «тайных агентов»?

Громкий эксклюзив «Тайного агента» – уже в понедельник, 2 марта, в 21:00 на Новом канале!

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