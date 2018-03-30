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"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентуют свой новый альбом "Буду з тобою!"

Комментариев: 2
11 апреля фойе и зал Freedom Event Hall на несколько часов превратятся в праздничную площадку: здесь состоится грандиозная презентация нового альбома «Без обмежень» – «Буду з тобою!».
Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - новый альбом Буду з тобою!
Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - новый альбом Буду з тобою!
Олег Батрак

Днем группа приглашает фанатов и друзей на эксклюзивную встречу, в особой атмосфере, для своих. Участие – только при условии регистрации или по приглашению. Вход свободный. Количество мест – ограничено.

А вечером состоится большой сольный концерт с новой программой и лучшими хитами. Билеты на него можно будет приобрести только через обновленный сайт «Без обмежень». Все гости с билетами на концерт могут также участвовать в дневной программе.

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Вскоре после презентации альбома группа отправляется в новый тур в его поддержку. Он начнется 22 апреля в Черкассах, охватит все регионы Украины и закончится в декабре большим концертом в Киевском Дворце Спорта. Предыдущий тур с синглом «Хочеш» охватил 33 города, что стало рекордом для «Без обмежень».

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ афиша
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ афиша
пресс-служба

Сергей Танчинец, фронтмен «Без обмежень» – о новом альбоме:

Це EP, до якого увійшло 8 треків, в тому числі наш варіант однієї з найромантичніших пісень маестро Миколи Мозгового «Кохана». Альбом є більш різноманітним, але в той самий час збалансованим. Він наповнений і ліричними піснями, такими, як «Хочеш», і більш динамічними та життєствердними треками. Тож, кожний для себе в цьому альбомі знайде щось своє.

«Без обмежень» готовят насыщенную программу, которая станет презентацией не только нового альбома, но и нового этапа творчества группы:
Дневная программа (вход свободный, требуется регистрация):
14:00 Сбор гостей в фойе. Свободное общение, гостей встречает ведущий вечера Мика Фаталов – ведущий, шоумен, актер «Квартал 95» (работает фото-зона).

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15:00 Пресс-конференция в интерактивном формате с участием ведущего. Авторы лучших вопросов получают подарки.
17:00 Презентация альбома «Буду з тобою!».
18:00–19:00 Фуршет и автограф-сессия с музыкантами «Без обмежень».
Вечерняя программа – вход по билетам.
19:30 Большой сольный концерт с новой программой и лучшими хитами.

Напомним также, что объявлен полный список номинантов украинской кинопремии Золота дзиґа 2018. Подробности по ссылке.

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Теги: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, новый альбом, презентация, концерт, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.03.2018, 16:01
Оценка:  0
гость
если б еще солист так рожу не кривил при пении, и хоть одно слово можно было бы разобрать ....
гость  (аноним)  30.03.2018, 15:38
Оценка:  0
гость
это типо куда хочешь ?
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