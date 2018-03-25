Голос країни 8 сезон: где смотреть 10 выпуск онлайн

В это воскресенье, 1 апреля 2018 года, пройдут первые вокальные “нокауты” в шоу Голос країни 8 сезон. После выступления участник по воле наставника либо займет какой-либо стул, либо сразу отправится домой.

В прошлое воскресенье на шоу Голос країни 2018 зрители наблюдали второй этап песенных “баттлов”, во время которых определились участники “нокаутов” - последнего “боя” перед прямыми эфирами. Тренеры сформировали вокалистов в дуэты для выступления на сцене-ринге. Победители 16 боев прошли дальше.

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Зрители, а также звездные тренеры: Джамалы, Тины Кароль, Потапа и Сергея наблюдали невероятные музыкальные схватки. В этом выпуске было не так много “звездных краж”, как в предыдущем раунде. “Украдены” были 2 вокалиста из команды Сергея Бабкина: профессиональная вокалистка Кристина Храмова и Даниил Фельдман. Первая теперь будет выступать в команде Джамалы, второй - у Потапа.

Смотрите 9 выпуск шоу Голос країни-8 от 25.03.2018.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о настрое Ирины Федишин на вокальные бои. Подробности по ссылке.