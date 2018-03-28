Ведущая канала "1+1" похвасталась стройными ножками

Популярная телеведущая канала "1+1" Людмила Барбир восхитила публику своим внешним видом.

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На личной страничке в соцсети девушка опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена во время съемок программы "Сніданок з 1+1". На фото Людмила Барбир одета в короткое красное платье и демонстрирует красивые ноги.

Людмила Барбир фото instagram.com/liudmila.barbir/

Поклонники Людмилы Барбир оценили такой образ и усыпали ее комплиментами в комментариях.

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