Ведущая канала "1+1" похвасталась стройными ножками
Популярная телеведущая канала "1+1" Людмила Барбир восхитила публику своим внешним видом.
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На личной страничке в соцсети девушка опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена во время съемок программы "Сніданок з 1+1". На фото Людмила Барбир одета в короткое красное платье и демонстрирует красивые ноги.
Поклонники Людмилы Барбир оценили такой образ и усыпали ее комплиментами в комментариях.
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