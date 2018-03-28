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Ведущая канала "1+1" похвасталась стройными ножками

Комментариев: 1
Популярная телеведущая канала "1+1" Людмила Барбир восхитила публику своим внешним видом.
Людмила Барбир - новый образ телеведущей (фото)
Людмила Барбир - новый образ телеведущей (фото)
instagram.com/liudmila.barbir/

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На личной страничке в соцсети девушка опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена во время съемок программы "Сніданок з 1+1". На фото Людмила Барбир одета в короткое красное платье и демонстрирует красивые ноги.

Людмила Барбир фото
Людмила Барбир фото
instagram.com/liudmila.barbir/

Поклонники Людмилы Барбир оценили такой образ и усыпали ее комплиментами в комментариях.

Напомним также, что Елена Кравец похвасталась стильной прической младшей дочери. Подробности по ссылке.

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Теги: ведущая 1+1, людмила барбир, людмила барбир 1+1, людмила барбир фото, людмила барбир инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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club-16    28.03.2018, 17:57
Оценка:  +1
club-16
Хорошо, что дописали, что "популярная"
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