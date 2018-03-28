Катя Осадчая показала, как проводит свободное время
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала своим поклонникам, чем занимается в свободное от работы время.
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На личной страничке в соцсети Осадчая опубликовала новый снимок, на котором запечатлена на диване в расслабленной позе. Очевидно, телеведущая прилегла отдохнуть между съемками.
Звезда подписала кадр кратко:
Perfect backstage.
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