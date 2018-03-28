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Катя Осадчая показала, как проводит свободное время

Комментариев: 2
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала своим поклонникам, чем занимается в свободное от работы время.
Катя Осадчая рассказала о досуге (фото)
Катя Осадчая рассказала о досуге (фото)
instagram.com/kosadcha/

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На личной страничке в соцсети Осадчая опубликовала новый снимок, на котором запечатлена на диване в расслабленной позе. Очевидно, телеведущая прилегла отдохнуть между съемками.

Звезда подписала кадр кратко:

Perfect backstage.

 

Катя Осадчая фото
Катя Осадчая фото
instagram.com/kosadcha/

 

Напомним также, что недавно Гайтана показала всем свою подросшую дочь. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  28.03.2018, 17:10
Оценка:  0
pусский
Эта страшная сука прячет вибратор в своей зловонной пизде!
гость  (аноним)  28.03.2018, 16:43
Оценка:  0
гость
жирафа катает маленького скунса горбунова
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