МастерШеф: подростки покажут художественные таланты в новом выпуске
В сегодняшнем выпуске «МастерШеф» подросткам предстоит показать не только свой кулинарный талант, для первого конкурса понадобятся еще и художественные умения. Что нужно приготовить командам, знают только капитаны и их сушефы. Именно они и будут подсказывать своим коллегам. А подсказки вылепят собственноручно, из муки и воды.
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Команде «красных» нужно приготовить говяжью вырезку с костным мозгом, киноа и мармеладом из бекона и лука-шалот. У «синих» – осьминог с овощной сальсой, редисом и чечевицей. Кроме того, блюда обеих команд украшены микрогрином и живыми цветами.
Какие подсказки смогут вылепить юные скульпторы, и все ли из них разгадает команда, увидим сегодня в 20:00 на канале СТБ.
Посмотреть видео-анонс можно здесь:
Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как прошел 9 выпуск вокального шоу «Голос країни 8». Подробности и полный выпуск по ссылке.
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