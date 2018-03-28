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МастерШеф: подростки покажут художественные таланты в новом выпуске

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Как говорит судья «МастерШеф» на канале СТБ Дмитрий Горовенко, одаренного человека видно сразу. Как только вы его замечаете, все возможные сомнения, что перед вами талант, сразу рассеиваются.
МастерШеф - новые таланты подростков, смотреть 9 выпуск (фото и видео)
МастерШеф - новые таланты подростков, смотреть 9 выпуск (фото и видео)
пресс-служба канала СТБ

В сегодняшнем выпуске «МастерШеф» подросткам предстоит показать не только свой кулинарный талант, для первого конкурса понадобятся еще и художественные умения. Что нужно приготовить командам, знают только капитаны и их сушефы. Именно они и будут подсказывать своим коллегам. А подсказки вылепят собственноручно, из муки и воды.

МастерШеф фото
МастерШеф фото
пресс-служба канала СТБ

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Команде «красных» нужно приготовить говяжью вырезку с костным мозгом, киноа и мармеладом из бекона и лука-шалот. У «синих» – осьминог с овощной сальсой, редисом и чечевицей. Кроме того, блюда обеих команд украшены микрогрином и живыми цветами.

МастерШеф команда красных фото
МастерШеф команда красных фото
пресс-служба канала СТБ
МастерШеф команда синих фото
МастерШеф команда синих фото
пресс-служба канала СТБ

Какие подсказки смогут вылепить юные скульпторы, и все ли из них разгадает команда, увидим сегодня в 20:00 на канале СТБ.

Посмотреть видео-анонс можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как прошел 9 выпуск вокального шоу «Голос країни 8». Подробности и полный выпуск по ссылке.

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Теги: МастерШеф, подростки, новый выпуск, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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