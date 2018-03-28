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Одноклассник Веры Брежневой поделился подробностями детства артистки

Комментариев: 2
Веру Брежневу одноклассники считали «гадким утенком».
Вера Брежнева рассказала о детстве (фото)
Вера Брежнева рассказала о детстве (фото)
instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева считается одной из самых красивых артисток. За годы работы в мире шоу-бизнеса она достигла высоких результатов в кино, музыке. А ее одноклассники вряд ли могли спрогнозировать такой успех.

Брежнева как-то рассказывала, что была не самой красивой девочкой в классе и в школе ей было сложно.

Вера Брежнева фото
Вера Брежнева фото
instagram.com/ververa

 

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Один из ее одноклассников недавно рассказал о том, как на самом деле девочки и мальчики с класса относились к Вере Галушко (настоящая фамилия Веры). По его словам, Брежневой было очень сложно, многие издевались над ней:

К нам в школу Вера пришла в сложившийся коллектив. Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали – очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал. Она сама держала удар. Иногда даже драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера приходила растрепанная и заплаканная. Но всегда боролась. С ней поступали жестоко – однажды наклеили на спину бумажку, на которой было написано “Уродина“.

Напомним, что Александр Скичко с женой планируют отдать дочь на балет. Ведущий признался, как относиться к балету. 

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Теги: Вера Брежнева, детство, трудности, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  28.03.2018, 14:06
Оценка:  0
pусский
А где подробности, как драл её в сраку в подъезде и в рот кончал, бля? Я даже гнусно пёрнул от такого пиздeжа!
гость  (аноним)  28.03.2018, 13:07
Оценка:  0
гость
И это называется "сложное детство"? Как вам не стыдно!
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