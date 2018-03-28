Одноклассник Веры Брежневой поделился подробностями детства артистки

Веру Брежневу одноклассники считали «гадким утенком».

Певица Вера Брежнева считается одной из самых красивых артисток. За годы работы в мире шоу-бизнеса она достигла высоких результатов в кино, музыке. А ее одноклассники вряд ли могли спрогнозировать такой успех.

Брежнева как-то рассказывала, что была не самой красивой девочкой в классе и в школе ей было сложно.

Вера Брежнева фото instagram.com/ververa

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Один из ее одноклассников недавно рассказал о том, как на самом деле девочки и мальчики с класса относились к Вере Галушко (настоящая фамилия Веры). По его словам, Брежневой было очень сложно, многие издевались над ней:

К нам в школу Вера пришла в сложившийся коллектив. Это был класс пятый-шестой. Несуразный гадкий утенок. Девочки ее обзывали – очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал. Она сама держала удар. Иногда даже драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера приходила растрепанная и заплаканная. Но всегда боролась. С ней поступали жестоко – однажды наклеили на спину бумажку, на которой было написано “Уродина“.

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