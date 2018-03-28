Ким Кардашьян снялась для рекламы своей линии косметики

На днях популярная американская светская львица Ким Кардашьян снялась в новой фотосессии.

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На снимках, которые звезда опубликовала на личной страничке в Twitter, Ким Кардашьян позирует вместе со своим визажистом Марио Дедивановичем. Для фотосессии Ким выбрала сексуальный черный купальник, который в очередной раз подчеркнул аппетитные формы девушки.

Ким Кардашьян подписала кадры так:

Десять лет назад, когда я тебя встретила, я и не мечтала о том, что мы будем запускать вместе нашу собственную линию косметики. Так горжусь этим!

10 years ago when we met I never dreamed we would be launching our own products together! I’m so proud of this collection of our favorite eye shadows and lips! Stay tuned.... KKW X MARIO pic.twitter.com/MCpDpnMKFv — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 26 марта 2018 г.

Напомним также, что ранее Ким Кардашьян впервые показала новорожденную дочь. Подробности и фото малышки Чикаго по ссылке.