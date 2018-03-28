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Ким Кардашьян снялась для рекламы своей линии косметики

Комментариев: 1
На днях популярная американская светская львица Ким Кардашьян снялась в новой фотосессии.
Косметика Ким Кардашьян - фотосессия для рекламы
Косметика Ким Кардашьян - фотосессия для рекламы
instagram.com/kimkardashian/

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На снимках, которые звезда опубликовала на личной страничке в Twitter, Ким Кардашьян позирует вместе со своим визажистом Марио Дедивановичем. Для фотосессии Ким выбрала сексуальный черный купальник, который в очередной раз подчеркнул аппетитные формы девушки.

Ким Кардашьян подписала кадры так:

Десять лет назад, когда я тебя встретила, я и не мечтала о том, что мы будем запускать вместе нашу собственную линию косметики. Так горжусь этим!

Напомним также, что ранее Ким Кардашьян впервые показала новорожденную дочь. Подробности и фото малышки Чикаго по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.03.2018, 11:00
Оценка:  0
pусский
Хочу увидеть, как срёт её огромная жопа, а потом всунуть туда свою xyилу!
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