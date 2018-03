Ким Кардашьян снялась для рекламы своей линии косметики

Читайте также: Губки бантиком: Кайли Дженнер опубликовала серию милых фото с дочерью

На снимках, которые звезда опубликовала на личной страничке в Twitter, Ким Кардашьян позирует вместе со своим визажистом Марио Дедивановичем. Для фотосессии Ким выбрала сексуальный черный купальник, который в очередной раз подчеркнул аппетитные формы девушки.

Ким Кардашьян подписала кадры так:

10 years ago when we met I never dreamed we would be launching our own products together! I’m so proud of this collection of our favorite eye shadows and lips! Stay tuned.... KKW X MARIO pic.twitter.com/MCpDpnMKFv