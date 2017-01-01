Олег Собчук: «Не критикують тільки тих, хто нічого не робить»

Олег Собчук розповів про свої страхи і плани на майбутнє.

Лідер гурту «СКАЙ» Олег Собчук за своє життя встиг побувати навіть продавцем локшини швидкого приготування, і вважає, що робота, котра не подобається – лише стимулює до справжніх звершень. В інтерв’ю ведучій шоу «Без краватки» (НЛО TV) Іванні Онуфрійчук Олег розповів про свої страхи і плани на майбутнє.

Чи існують такі питання, які виводять тебе зі стану спокою? Ніколи не хотілося вдарити журналіста?

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Як коли, звісно, бувають такі питання. Вдарити не хотілося, але якось справді хотілося піти, бо було видно, що журналіст був абсолютно не підготовлений – не знав, хто я, що я. Одного разу я таки пішов, і думаю, що нема сенсу витрачати час на таке.

Ти навчався на шофера-автослюсаря. Чи допомогли ці знання в житті?

Звідки ти усе знаєш? Так, допомогли. Одного разу в дорозі поламалась машина, я зробив – сам відремонтував.

Шоу-бізнес це, передусім, бізнес. Ти продаєш свою творчість. Наскільки ти задоволений якістю продукту, який ти пропонуєш глядачеві?

Якість для мене – найголовніше. Якість і щирість. Я цілком відповідаю за продукт, за те, що я роблю. Це моє ім’я, моя команда і наша репутація. На це я грошей не шкодую. Собі можу відмовити в чомусь, але запишусь на хорошій, дорогій студії звукозапису. Власне, зараз ми так і робимо.

Коли ти працював представником компанії, яка виробляла вермішель швидкого приготування, ти дегустував?

Ти ніколи не продаси товар, якщо ти його не знаєш, не пробував на смак, не знаєш його переваги/недоліки. Тому я його інколи теж їв, але багато їсти не можна. Така вермішель, як і будь-який фастфуд, призначена для швидкого перекусу, коли немає часу. Не призначений для постійного вживання, коли ти вдома сидиш, у тебе є всі можливості… Один раз можна, а якщо це щодня – це поганий знак. Ці речі, вони мають чітку ціль для використання, і вони були нешкідливі для здоров’я у помірних кількостях. Сама вермішель не шкідлива, все зло – у приправі.

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Гурту «С.К.А.Й.» недавно виповнилося 15 років. Чого вдалося досягти – всім відомо: це тури, кліпи, альбоми. Чого досягти не вдалося?

Не вдалося зібрати стадіон, вийти на міжнародну арену… Та багато чого не вдалося! Але це в планах – ми до цього йдемо. Я чітко розумію, що ще потрібно зробити, скільки часу і бюджету. Докладаю максимум зусиль.

Чи не засмучує тебе те, що багатьом молодим артистам вдалося досягнути успіху дуже швидко – наприклад, Макс Барських чи той самий гурт «Гриби»?

Є таке поняття – «спалахи». Є вогонь, який горить довго, а є спалах. Напевне, ми перший варіант.

Можливо, варто знайти якогось продюсера, який би розкрутив гурт?

Виконавчого продюсера було б добре знайти, а от щоб був музичний продюсер – не потрібно. Я вже сам розумію, як це працює і що треба робити.

Один кінокритик написав про ваш третій альбом «Знак оклику» таке, цитую: «Це один із колективів, який подавав неабиякі надії на прорив у вітчизняному шоубізі, але і донині лижі не їдуть. Втім, колектив не здається і випустив уже третій альбом, який нічим кардинально не відрізняється від обох попередніх». Як ти це прокоментуєш?

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Ніяк. Історія музики знає багато історій, коли гурти випускали успішні чи неуспішні альбоми. Це був 2010 рік, важкий період, було багато проблем в гурту всередині – я б не хотів повертатися в цей рік. Це дуже експериментальний альбом, там багато класних пісень, але як він звучить – мені не подобається. Наші новіші альбоми набагато кращі. Доля правди є в словах цього критика, я не боюсь критики, я люблю об’єктивну критику. Критика є приводом, щоб удосконалюватися. Не критикують тільки тих, хто нічого не робить

Ти якось казав, що в тебе була зіркова хвороба. Як вона проявлялася?

Та вона і до сих пір є. Тільки не в такій формі. Зіркова хвороба, по суті, є у всіх успішних людей, вона навіть потрібна для того, щоб стати успішним. Але повертаємось до «мівіни» і схожого – її, зіркову хворобу, треба вживати дозовано. Покажи мені успішну людину без неї – яка не задоволена собою, не впевнена в собі, яка не знає, чого хоче, яка не перфекціоніст? У деяких звісно рівень зірковості зашкалює – тоді починається треш.

Ви готуєте до випуску новий студійний альбом. Чим будете дивувати?

Новими піснями. Якісним звучанням. Новими кліпами. Новими шоу. Я можу точно сказати, що в альбомі будуть такі пісні, що люди будуть їх «шазамити», бо не знатимуть, хто їх співає.

Ваш трек став саундтреком до фільму жахів «Лиса гора».

Добре, що не «Горбата»…(сміється).

Чому саме жахи, ваші пісні якось не асоціюються з цим жанром?

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Ця пісня називається Wrong із альбому «Край неба». Ми погодились, бо вона буде в титрах і бо підтримуємо українського кіновиробника.

До речі, з приводу жахів: чого боїться Олег Собчук?

Самого себе. Я боюсь зробити таку помилку, яку не зможу виправити. Війни боюся. Ситуацій, коли не зможу захистити своїх рідних, боюсь їх втратити.

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