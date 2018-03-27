«Королева ночи»: Оля Полякова анонсировала концерт в столичном Дворце спорта

После успешных концертов в 2016 и 2017 году Оля Полякова грандиозный концерт в Киеве.

В 2016 и 2017 годах концертные программы Суперблондинки «Оля Полякова» и «На бис» имели ошеломительный успех у публики: три аншлаговых выступления во дворце «Украина», самый масштабный всеукраинский тур в 63-х городах и более 15 миллиона людей, прикованных к телеэкранам! За год концерт трижды транслировался на главных телеканалах странны, самом популярном онлайн-кинотеатре megogo и личном youtube канале артистки. Но даже такие показатели не смогли утолить интерес к юбилейному перфомансу Поляковой, а концертная география – вместить всех поклонников, желающих попасть на шоу, которое, к слову, вошло в Книгу рекордов Украины и признано «Лучшей творческой концепцией мероприятия» по версии Ukrainian event awards VII в 2017 году.

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26 октября Оля Полякова, обладательница титула «Самая красивая» по версии журнала Viva!, впервые соберет столичный Дворец спорта, чтобы представить концептуально новое высокотехнологичное шоу «Королева ночи». Этим концертом Полякова откроет всеукраинский тур, в который отправится весной 2019 года.

Певица обещает ещё больше хитов и невероятных постановок, неожиданных режиссёрских решений и незабываемых образов, еще больше юмора и хорошего настроения.

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