Елена Кравец похвасталась стильной прической младшей дочери
Популярная украинская актриса и продюсер Елена Кравец, которая летом 2016 года во второй раз стала мамой и родила двойню, поделилась с поклонниками трогательным фото.
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На личной страничке в соцсети звездная мама опубликовала снимок, на котором запечатлена младшая дочь Катя и ее первый хвостик.
Трогательный кадр Елена Кравец прокомментировала:
Ничо не знаю! У меня весна и первый хвостик!
Напомним также, что недано Елена Кравец показала свой новый дом. Подробности и фото по ссылке.
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