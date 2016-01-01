Елена Кравец похвасталась стильной прической младшей дочери

Популярная украинская актриса и продюсер Елена Кравец, которая летом 2016 года во второй раз стала мамой и родила двойню, поделилась с поклонниками трогательным фото.

Елена Кравец о младшей дочке (фото) instagram.com/lennykravets/

Читайте также: Елена Кравец рассказала об уходе из «Лиги Смеха» На личной страничке в соцсети звездная мама опубликовала снимок, на котором запечатлена младшая дочь Катя и ее первый хвостик. Трогательный кадр Елена Кравец прокомментировала: Ничо не знаю! У меня весна и первый хвостик! Дочь Елены Кравец фото instagram.com/lennykravets/ Напомним также, что недано Елена Кравец показала свой новый дом. Подробности и фото по ссылке.

Бец Елизавета