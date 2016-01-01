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Елена Кравец похвасталась стильной прической младшей дочери

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Популярная украинская актриса и продюсер Елена Кравец, которая летом 2016 года во второй раз стала мамой и родила двойню, поделилась с поклонниками трогательным фото.
Елена Кравец о младшей дочке (фото)
Елена Кравец о младшей дочке (фото)
instagram.com/lennykravets/

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На личной страничке в соцсети звездная мама опубликовала снимок, на котором запечатлена младшая дочь Катя и ее первый хвостик.

Трогательный кадр Елена Кравец прокомментировала:

Ничо не знаю! У меня весна и первый хвостик!

 

Дочь Елены Кравец фото
Дочь Елены Кравец фото
instagram.com/lennykravets/

 

Напомним также, что недано Елена Кравец показала свой новый дом. Подробности и фото по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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