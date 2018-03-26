Мила Кунис в третий раз станет мамой?
На днях в Сети появилась информация о том, что известная американская актриса Мила Кунис снова находится в интересном положении.
В последнее время звезда все реже стала появляться на публике, а для последних выходов в свет Мила выбирала наряды бесформенного фасона.
Читайте также: Мила Кунис сходила с отцом на бейсбольный матч
Инсайдер из близкого окружения актрисы сообщил, что Мила сама рассказала о предстоящем пополнении своей подруге. Однако официального заявления от Милы и ее мужа Эштона Катчера пока не было, посему пока это лишь слухи.
Напомним также, что Пэрис Хилтон собирается откроет отель в Украине. Подробности по ссылке.
Полная версия правил