Мила Кунис в третий раз станет мамой?

На днях в Сети появилась информация о том, что известная американская актриса Мила Кунис снова находится в интересном положении.

В последнее время звезда все реже стала появляться на публике, а для последних выходов в свет Мила выбирала наряды бесформенного фасона.

Читайте также: Мила Кунис сходила с отцом на бейсбольный матч

Инсайдер из близкого окружения актрисы сообщил, что Мила сама рассказала о предстоящем пополнении своей подруге. Однако официального заявления от Милы и ее мужа Эштона Катчера пока не было, посему пока это лишь слухи.

Напомним также, что Пэрис Хилтон собирается откроет отель в Украине. Подробности по ссылке.