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Мила Кунис в третий раз станет мамой?

Комментариев: 4
На днях в Сети появилась информация о том, что известная американская актриса Мила Кунис снова находится в интересном положении.
Мила Кунис станет мамой
Мила Кунис станет мамой
gettyimages.com

В последнее время звезда все реже стала появляться на публике, а для последних выходов в свет Мила выбирала наряды бесформенного фасона.

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Инсайдер из близкого окружения актрисы сообщил, что Мила сама рассказала о предстоящем пополнении своей подруге. Однако официального заявления от Милы и ее мужа Эштона Катчера пока не было, посему пока это лишь слухи.

Напомним также, что Пэрис Хилтон собирается откроет отель в Украине. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  26.03.2018, 19:06
Оценка:  0
pусский
Да одни пидapaсы заeбаные в этой Пиндосии, хyй им всем в сраку! Гoндоны, бля!
гость  (аноним)  26.03.2018, 18:52
Оценка:  0
гость
а интересное положение это вверх жопой
pусский  (аноним)  26.03.2018, 18:43
Оценка:  0
pусский
Опять жиды ебутся и размножаются, а славянам выпить не на что и пёрнуть запрещают, в жопу эту Америку и всех сраных пиндосов, бляяя!!!
pluskairuna    26.03.2018, 18:34
Оценка:  0
pluskairuna
Написали бы, просто, беременна. А то, в '' интересном положении'', прямо, загадка мира
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