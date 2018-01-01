Известно, когда родит Джамала
Шоумен Артем Гагарин пообщался с участниками самого рейтингового проекта “Голос країни“ на телеканале “1+1“ и передал их каверзные вопросы тренерам шоу.
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Некоторых интересовал вопрос, когда Джамала родит и не сложно ли ей выбирать участников в ее интересном положении.
Джамала поделилась сокровенным с ведущим Артемом Гагариным:
Это обязательно произойдет, дай Бог! Когда - я вам точно не скажу день. Не хочу планировать это день в день, просто ждите, что это будет скоро. На прямых эфирах точно уже должна родить. Я совершенно не капризная беременная. Наоборот, женщина в этом положении ощущает все острее, слышит лучше, видит лучше. Можно сказать, это сверхспособность.
Стоит отметить, прямые эфиры восьмого сезона популярного вокального проекта “Голос країни“ начнутся 15 апреля.
Смотреть видео можно здесь:
Напомним также, что на сольном шоу MONATIK в Астане выступит специальный гость. Узнать подробности и личность гостя можно по ссылке.
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