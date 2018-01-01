Известно, когда родит Джамала

Джамала: "Я совершенно не капризная беременная".

Шоумен Артем Гагарин пообщался с участниками самого рейтингового проекта “Голос країни“ на телеканале “1+1“ и передал их каверзные вопросы тренерам шоу.

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Некоторых интересовал вопрос, когда Джамала родит и не сложно ли ей выбирать участников в ее интересном положении.

Джамала фото пресс-служба 1+1

Джамала поделилась сокровенным с ведущим Артемом Гагариным:

Это обязательно произойдет, дай Бог! Когда - я вам точно не скажу день. Не хочу планировать это день в день, просто ждите, что это будет скоро. На прямых эфирах точно уже должна родить. Я совершенно не капризная беременная. Наоборот, женщина в этом положении ощущает все острее, слышит лучше, видит лучше. Можно сказать, это сверхспособность.

Артем Гагарин фото пресс-служба 1+1

Стоит отметить, прямые эфиры восьмого сезона популярного вокального проекта “Голос країни“ начнутся 15 апреля.

Смотреть видео можно здесь:

Напомним также, что на сольном шоу MONATIK в Астане выступит специальный гость. Узнать подробности и личность гостя можно по ссылке.