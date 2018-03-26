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Премьера дебютного клипа: "Непокiрна" Александра Порядинского

Комментариев: 1
Украинский певец Александр Порядинский, получивший известность благодаря победе в шоу "Х-фактор", продолжает покорять отечественный музыкальный Олимп.
Александр Порядинский - дебютный клип Непокiрна (фото и видео)
Александр Порядинский - дебютный клип Непокiрна (фото и видео)
пресс-служба артиста

После череды гастролей и написания авторских треков, его творчество вышло на новый уровень – Александр представил широкой публике первый видеоклип.

Александр Порядинский фото
Александр Порядинский фото
пресс-служба артиста

Длительное время Александр Порядинский, триумфатор нашумевшего в Украине талант-проекта, искал "свою" песню, которая бы легла в основу его дебютного клипа.

Фото Александра Порядинского
Фото Александра Порядинского
пресс-служба артиста

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К счастью, поэт и композитор Андрей Француз подобрал нужные слова и музыкальную палитру, идеально отобразившие внутренний мир 20-летнего артиста. Лирическая композиция "Непокiрна" мгновенно ворвалась в эфиры радиостанций, что подтолкнуло команду Порядинского снять на украинский хит не менее впечатляющее видео.

Режиссером клипа "Непокiрна" стал Олег Борщевский, некогда работавший с группами Бумбокс, НеАнгелы, Потап и Настя и другими топовыми артистами. Основной локацией видео стал Оперный театр города Чернигов, на сценических подмостках которого и происходила магия.

Александр Порядинский говорит:

Мне захотелось визуализировать "Непокiрну" через призму собственных чувств, но я не видел себя центральной фигурой клипа. И Олег Борщевский предложил концепцию – рассказать о жизненных трудностях, непокорности, эмоциональности посредством танца хрупкой балерины. Девушка своим трудом, верой и силой воли сквозь тернии добивается целей. Впрочем, как бывает и в отношениях.

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Главной героиней клипа "Непокiрна" стала двукратный призер чемпионата мира по спортивным танцам, исполнительница ведущих партий в спектаклях "Золушка", "Щелкунчик", "Белоснежка" - балерина, модель и актриса Алина Коржова.

Посмотреть клип можно здесь:

Напомним также, что украинский певец Kishe представил новый клип. Подробности и видео по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  26.03.2018, 15:29
Оценка:  0
pусский
Посмотрим, как он запоёт, когда я всуну указательный палец в его розовое, девственное очко! Гы-гы-гы! Я бодро пёрнул от такой фантазии!
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