На сольном шоу MONATIK в Астане выступит специальный гость

Тренер-победитель проекта "Голос.Діти 3" на телеканале "1+1" продолжает поддерживать свою подопечную Данэлию Тулешову.

6 апреля в Астане (Барыс Арена) состоится большое сольное шоу MONATIK "Vitamin D". Артист презентует свою концертную программу, старт которой был дан в октябре 2017 года в киевском Дворце спорта.

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Как признаются организаторы шоу, в Астане впервые состоится концерт сольного исполнителя такого масштаба. Барыс Арена готовится встретить 11 тысяч поклонников MONATIK со всего Казахстана.

Специальным гостем на концерте MONATIK в Астане станет Данэлия Тулешова, которую артист привел к победе в рамках проекта "Голос. Діти 4" на телеканале "1+1".

MONATIK фото пресс-служба

В самое ближайшее время концерты MONATIK состоятся: 29 марта - Кишинев, 30 марта - Харьков, 12 апреля - Дубай, 19 апреля - Париж, 28 апреля - Барселона, 29 апреля - Мадрид, 1 - 6 мая - Кемер.Напомним также, что 1 апреля MONATIK презентует новую песню совместно с легендой украинской сцены Ниной Матвиенко. Презентация сингла состоится эксклюзивно в день рождения MONATIK на "Вечере премьер" Кати Осадчей во Дворце Украина.

Напомним также, что в рамках своего концертного тура MONATIK побывал в Нью-Йорке. Певец поделился своими эмоциями по этому поводу в социальных сетях. Подробности по ссылке.