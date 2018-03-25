В новом сезоне популярного шоу поменялся состав жюри .

Елена Кравец рассказала об уходе из «Лиги Смеха» facebook

В новом сезоне популярного украинского шоу «Лига Смеха», который стартовал не так давно, произошли изменения: состав жюри покинули Елена Кравец, Юрий Горбунов, Антон Лирник, Потап и Сергей Сивохо.

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Ведущая Елена Кравец объяснила, почему ушла из проекта, передает «Телеграф». Артистка, чье место в жюри «Лиги Смеха» занял актер Стас Баклан, призналась, что всего лишь взяла паузу и уступила место новому тренеру.

«Я никуда не уходила. Нас просто отправили в отпуск, попросили подождать годик, пока новые члены жюри наиграются. Хотя наиграться в «Лиге Смеха» невозможно», - прокомментировала Елена.

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