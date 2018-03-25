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Ушла из жизни победительница первого в истории конкурса «Евровидение»

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Швейцарская певица Лиз Ассиа скончалась в возрасте 94 лет .
Лиз Ассиа
Лиз Ассиа
eurovision.tv

В субботу, 24 марта, умерла швейцарская певица Лиз Ассиа, победившая на первом в истории песенном конкурсе «Евровидение» в 1956 году. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса. Артистке было 94 года. 

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Триумфатором первого «Евровидения» в Швейцарии Лиз Ассиа стала с песней «Refrain.

Певица неоднократно принимала участие в мероприятиях, связанных с конкурсом. В 2003 году Ассия с Кипра желала успехов участникам конкурса перед «Большим финалом», а в 2008 году она объявляла начало голосования в Белграде. В 2011 году певица решила вернуться на сцену «Евровидения», но не прошла национальный отбор. Она также подавала заявку на участие в конкурсе в 2012 году, но не смогла выйти в финал отбора. 

Напомним, что ранее Селин Дион сообщила о проблемах со здоровьем.

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Теги: Евровидение, умерла певица, Лиз Ассиа
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Источник: eurovision.tv

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  25.03.2018, 16:11
Оценка:  -1
pусский
Гы-гы-гы, наверное, тоже на Путина и Россию писдела перед смертью! Посру бабке на могилку, мне поибать, бля!
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