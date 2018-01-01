Саре Джессике Паркер – 53!
Сегодня, 25 марта, американская звезда Сара Джессика Паркер отмечает свой 53-й день рождения. Впервые актриса появилась на телеэкранах в возрасте 14-ти лет, а в 33 исполнила роль Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», которая стала для нее знаковой.
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Образ Кэрри неоднократно был признан одним из самых стильных в Голливуде. Миллионы женщин по всему миру восхищались телевизионным персонажем Паркер и подражали ее стилю. Сотни пар обуви, тысячи сумочек, массивные аксессуары, а также легендарная балетная пачка...
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