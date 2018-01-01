Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Яхты, море и танцы: украинский певец Kishe представил новый клип

Комментариев: 0
Видео опубликовано на YouTube-канале артиста.
Яхты, море и танцы: украинский певец Kishe представил новый клип

Популярный украинский певец Kishe (Андрей Кише), презентовал новый клип на зажигательную композицию «В лето!». Видео, опубликованное на YouTube-канале артиста, заряжает летней атмосферой и заставляет двигаться в ритме музыки уже с первых секунд. 

Читай также: ONUKA презентовала новый альбом MOZAЇKA

«В лето!»  — это солнечные пляжи, яхты, безумные вечеринки и, конечно же, танцы. Вместе с Kishe над клипом работал режиссер Александр Швец.  

Смотрите клип Kishe «В лето!» здесь:

Напомним, что ранее Настя Каменских порадовала новым видео на песню «Дай мне». Посмотрите клип и поделитесь своими впечатлениями в комментариях

Поделись:
Теги: музыка, новости шоу бизнеса, новый клип, видео, в лето, Kishe
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь