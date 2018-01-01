Яхты, море и танцы: украинский певец Kishe представил новый клип
Видео опубликовано на YouTube-канале артиста.
Популярный украинский певец Kishe (Андрей Кише), презентовал новый клип на зажигательную композицию «В лето!». Видео, опубликованное на YouTube-канале артиста, заряжает летней атмосферой и заставляет двигаться в ритме музыки уже с первых секунд.
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«В лето!» — это солнечные пляжи, яхты, безумные вечеринки и, конечно же, танцы. Вместе с Kishe над клипом работал режиссер Александр Швец.
Смотрите клип Kishe «В лето!» здесь:
Напомним, что ранее Настя Каменских порадовала новым видео на песню «Дай мне». Посмотрите клип и поделитесь своими впечатлениями в комментариях.
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