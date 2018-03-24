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Андрей Данилко присоединится к съемкам пикантной украинской комедии

Комментариев: 1
Фильм «Секс и ничего личного» выйдет на экраны 14 февраля 2019 года.
Андрей Данилко присоединится к съемкам пикантной украинской комедии

Украинский певец и продюсер Андрей Данилко примет участие в съемках комедии «Секс и ничего личного». Об этом рассказал генеральный продюсер фильма Влад Ряшин: 

«Андрей Михайлович Данилко действительно будет в фильме, причем в очень неожиданной роли. Она будет маленькой, но яркой. Сам Андрей отнесся к этому с большим энтузиазмом. Пару месяцев назад, мы с ним случайно встретились в Киеве, я предложил ему роль в нашем фильме, на что Андрей дал положительный ответ. »

Украинская картина станет ремейком фильма «Мое неуклюжее сексуальное приключение». Одну из главных ролей в ней исполнит ведущий Сергей Притула. Премьера «Секс и ничего личного» запланирована на 14 февраля следующего года. 

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Теги: Андрей Данилко, кино, новости шоу-бизнеса
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  24.03.2018, 17:10
Оценка:  0
pусский
Гы-гы, всегда говорил, что он пердриллка, и он снова ярко подтверждает... Ну разве он не пи...дор?
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