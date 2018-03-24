Андрей Данилко присоединится к съемкам пикантной украинской комедии

Фильм «Секс и ничего личного» выйдет на экраны 14 февраля 2019 года.

Украинский певец и продюсер Андрей Данилко примет участие в съемках комедии «Секс и ничего личного». Об этом рассказал генеральный продюсер фильма Влад Ряшин:

«Андрей Михайлович Данилко действительно будет в фильме, причем в очень неожиданной роли. Она будет маленькой, но яркой. Сам Андрей отнесся к этому с большим энтузиазмом. Пару месяцев назад, мы с ним случайно встретились в Киеве, я предложил ему роль в нашем фильме, на что Андрей дал положительный ответ. »

Украинская картина станет ремейком фильма «Мое неуклюжее сексуальное приключение». Одну из главных ролей в ней исполнит ведущий Сергей Притула. Премьера «Секс и ничего личного» запланирована на 14 февраля следующего года.

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