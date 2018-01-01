Слушаем на выходных: ONUKA презентовала новый альбом MOZAЇKA

Новая работа украинского фолк коллектива насчитывает 10 треков.

Украинская группа ONUKA, во главе с Натой Жижченко, представила новый студийный альбом «MOZAЇKA». В него вошли 10 композиций, работа над которыми велась более двух лет. Авторами текстов и музыки являются Ната Жижченко и Евгений Филатов, передает focus.ua.

«MOZAЇKA» — это второй полноформатный альбом группы ONUKA, продолжающий и развивающий идеи дебютного альбома и EP. Он затронул не только тему творчества, но и стал отображением личных эмоций и переживаний Наты. По словам певицы, «MOZAЇKA» — это история о ряде впечатляющих совпадений, обстоятельств и символов. Одну из композиций Ната посвятила своей бабушке.

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К слову, в поддержку альбома, в фойе столичной станции метро «Золотые ворота“, 22 марта, состоялось открытие проекта «MOZAЇKA». Экспозиция состоит из десяти фотографий с изображением ONUKA на фоне мозаики, снятых в подземке Киева. Таким образом авторы проекта провели параллель между муралами и музыкой ONUKA. Выставку можно увидеть до 5 апреля. Вход свободный.

Новый альбом ONUKA «MOZAЇKA» доступен на всех музыкальных ресурсах. Его также можно послушать на сайте группы onuka.ua.

Напомним, что ранее Настя Каменских представила клип на собственный хит «Дай мне». Обязательно посмотрите его здесь.