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Холостяк 8 сезон Украина: смотреть 3 выпуск онлайн

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3 выпуск 8 сезона шоу Холостяк смотреть онлайн можно будет совсем скоро.
Холостяк 8 сезон Украина: смотреть 3 выпуск онлайн
Холостяк 8 сезон Украина: смотреть 3 выпуск онлайн
instagram.com/rozhdenanusi

Стартовало телешоу Холостяк 2018 в Украине. 26 марта, в пятницу, на телеканале СТБ и на сайте ivona.bigmir.net традиционно можно посмотреть 3 выпуск 8 сезона шоу Холостяк.

Главный герой украинского проекта - музыкант Рожден Ануси. 28-летний одессит стал известен после участия в одном из отечественных талант шоу. Хит Ануси “Знаешь“ не одну неделю лидировала в iTunes.

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На прошлой неделе восьмой украинский Холостяк придумал первые испытания для участниц. Он решил, что девушкам необходимо отправиться в путешествие по Украине, и сделать это лучше в трейлерах. Таким образом Ануси проверяет участниц на выносливость, контактность, способность искать компромисс и находить его. Сам Рожден уехал в Жмеринку знакомиться с участницей, которая не пришла увидеться с Холостяком в первый вечер.

3 выпуск шоу Холостяк 2018 можно будет смотреть онлайн совсем скоро.

Отметим, 2 выпуск 8 сезона шоу Холостяк можно посмотреть здесь.

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