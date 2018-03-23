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Маколей Калкин откровенно рассказал о первом сексе

Комментариев: 1
Звезда фильмов «Один дома» Маколей Калкин поделися подробностями личной жизни.
Маколей Калкин откровенно рассказал о первом сексе
Маколей Калкин откровенно рассказал о первом сексе
gettyimages.com

В течение длительного времени Маколей Калкин ассоциировался у публики вовсе не с милым мальчишкой из фильмов «Один дома», а с наркотиками и алкоголем. Но сейчас жизнь Калкина изменилась, и недавно у него появилась новая девушка.

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На днях Маколей Калкин появился в радиоэфире и дал откровенное интервью о личной жизни. Как стало известно, первый сексуальный опыт случился, когда Калкину было 15 лет:

Мне было 15 лет. Это не было грубо или странно. Мы все спланировали. Слушали «The White Album» группы The Beatles. Я спрашивал себя: «Правильно ли я все делаю?»

Также Маколей Калкин рассказал о своей нынешней девушке – Бренде Сонг.

Девушка Маколея Калкина Бренда Сонг
Девушка Маколея Калкина Бренда Сонг
gettyimages.com

По его словам, Бренда очень хорошо к нему относится:

У меня особенная девушка. Она из Азии, поэтому я умею шутить по-азиатски, это здорово! Она очень добра ко мне. Мне кажется, я даже не знал такого отношения. Сначала оно казалось мне странным и незнакомым

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По всей видимости, Маколей Калкин действительно завязал с пагубными привычками и начал вести здоровый образ жизни.

Напомним, Мария Яремчук похвасталась стильным образом. Фото смотрите по ссылке.

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Теги: Маколей Калкин, Один дома, Бренда Сонг, секс, новости, новости 2018, шоу-биз, новости шоу-бизнеса
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.03.2018, 11:48
Оценка:  0
гость
Забыл сказать что у этой азиатки член между ног есть.
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