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«Голос країни-8»: Ирина Федишин настроена на победу в «вокальных боях»

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В следующее воскресенье, 1 апреля, в 21.00 зрители телеканала «1+1» увидят второй выпуск «вокальных боев» проекта «Голос країни -8», звездными тренерами которого стали Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль, ведущими - Юрий Горбунов и Катя Осадчая.
«Голос країни-8»: признание Ирины Федишин (фото)
«Голос країни-8»: признание Ирины Федишин (фото)
пресс-служба 1+1

Уже через несколько дней на главную вокальную сцену страны выйдет известная украинская певица и звезда Западной Украины Ирина Федишин, которая будет бороться за право дальнейшего участия в «Голосі країни» с участником из своей команды в «вокальном бою». Интересно, что Ирина призналась, что не любит проигрывать, поэтому настроена только на победу:

С детства я принимала участие в различных конкурсах, но признаюсь, что мне это не нравилось: когда я занимала вторые или третьи места, я рвала в слезах дипломы и выбрасывала их в мусорное ведро. Даже говорила, что больше никуда не поеду. Если меня сейчас спросят, положительно ли повлияло это на мой творческий успех, я отвечу: «Да».

 

Ирина Федишин
Ирина Федишин "вокальные бои" фото
пресс-служба 1+1

 

Также участница «Голосу країни -8» поделилась, что, несмотря на конкуренцию в «баттле», чувствует поддержку со стороны своего соперника:

В команде Джамалы нет слабых артистов - буду петь в паре с очень сильным вокалистом. Более того, мне легко работать с этим человеком, я даже чувствую от него поддержку на сцене. Мы поем не против друг друга, а ради хорошего результата. У кого это получится лучше, пусть решает сцена и тренер.

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Напомним, что на «слепых прослушиваниях» Ирина Федишин исполнением своей авторской песни «Малесенькі долоньки» развернула все четыре тренерские кресла, а звездным наставником выбрала беременную Джамалу.

 

Ирина Федишин
Ирина Федишин "Голос країни" фото
пресс-служба 1+1

 

Анонс нового эфира смотрите здесь:

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Отметим, что после этапа «вокальные бои» количество вокалистов в командах звездных тренеров уменьшится в два раза: победителем из «баттла» может выйти только один участник. Также к подопечным наставников может присоединиться «украденный» артист другого тренера. В следующем этапе проекта «нокауты» вокалисты будут бороться за право выступать в прямых эфирах «Голосу країни».

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о 4 ловушках супермаркетов, которые раскрыла ведущая программы “Ревизор Магазины“. Подробности по ссылке.

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Теги: Голос країни, голос країни 8, ирина федишин голос країни 8, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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pусский  (аноним)  23.03.2018, 15:31
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