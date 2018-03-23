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"Ревизор с Тищенко": в Украине появились аферисты, которые используют бренд известного реалити

Комментариев: 2
В Украине появились аферисты, которые используют бренд известного реалити Нового канала. Представляясь руководством проекта «Ревизор», неизвестные вымогают у рестораторов и отельеров деньги за фальшивую ревизию с положительным исходом.
"Ревизор с Тищенко" - аферисты пользуются именем бренда реалити (фото)
"Ревизор с Тищенко" - аферисты пользуются именем бренда реалити (фото)
пресс-служба Нового канала

В начале марта стартовали съемки нового сезона социального реалити «Ревизор с Тищенко». И, параллельно, активизировались обманщики, желающие нажиться на имени популярного проекта. 

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Известно, что за псевдопроверку самозванцы просят деньги в размере 10 тысяч гривен, а также бесплатное проживание и питание в отеле для якобы команды проекта «Ревизор». Подобные случаи уже зафиксированы в трех городах Украины, о чем несостоявшиеся жертвы обмана лично рассказали команде проекта. 

Анна Жижа фото
Анна Жижа фото
пресс-служба Нового канала

Так, 11 марта в городе Одесса аферист вышел на представителей одного из городских ресторанов. Мужчина пообещал положительный исход ревизии, потребовав перевести 10 тысяч грн на его карточку, а также обеспечить бесплатное проживание и питание в отеле для группы в количестве 15 человек. Второй случай произошел в Ужгороде, и объектом вымогательства стало кафе. За обладание знаменитой фирменной табличкой проекта запросили те же 10 тысяч гривен. 20 марта очередная попытка мошенничества была предпринята в Сумах. 

Попытки обмануть рестораторов, отельеров и зрителей проекта «Ревизор с Тищенко» не прекращаются. В связи с этим Новый канал призывает людей не попадаться на удочки мошенников.  

Анна Жижа, шеф-редактор и соведущая проекта, комментирует ситуацию:

Это далеко не первый случай, когда неизвестные представляются командой проекта и пытаются обмануть людей. Очередная вспышка мошенничества активизировалась после того, как мы заявили в своих соцсетях о начале съемок нового сезона. Схема одна и та же: просят 10 тысяч гривен взамен на табличку «Ревизор с Тищенко» и заказной сюжет. Это бросает тень на кристально чистую репутацию проекта за все сезоны. Благодарю за острый ум рестораторов и отельеров, которые усомнились в возможности договорной проверки и после разговора с обманщиками обратились к нам. Те, кто занимается подобными вещами, должны ответить по закону. Мы готовим заявление в полицию и можем предоставить телефонные записи рестораторов с мошенниками. 

Николай Тищенко фото
Николай Тищенко фото
пресс-служба Нового канала

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Команда «Ревизора» официально заявляет, что никаких договорных платных ревизий не существует. Не доверяйте мошенникам и сообщайте нам обо всех случаях обмана! 

Следите за новостями проекта на его официальных ресурсах в соцсетях. Там же можно приглашать съемочную группу в заведения или отели с проверками:

 Facebook: https://www.facebook.com/PEBI3OP/

Instagram: https://www.instagram.com/revizor_komanda/

Электронная почта: revizor5@ukr.net

Напомним также, что стартовали съемки второго сезона проекта "Топ-модель по-украински". Подробности  по ссылке.

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Теги: Ревизор, Ревизор с Тищенко, бренд, фото, аферисты
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.03.2018, 13:29
Оценка:  0
гость
он наверное свой палец с своего очка не вынимает и ходит смотрит есть в жопе сухари или нет))))
внучка_Петросяна    23.03.2018, 13:08
Оценка:  0
внучка_Петросяна
Господи как же достал Тищенко с этим пальцем...(((
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