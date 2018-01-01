«Круче всех»: сразу 9 учасников с оригинальными хобби

В воскресенье, 25 марта, в 18:00 смотрите в эфире телеканала «Интер» новый выпуск впечатляющего, яркого и уютного детского талант-шоу «Круче всех»! В этой программе сразу 9 участников докажут всей стране, что они в своем хобби – самые крутые! Расспрашивать юных гениев об их увлечениях и удивляться их способностям будут ведущие проекта Андрей Данилевич и Андрей Доманский.

У этой участницы талант-шоу – стальные мускулы, железный характер, она невероятно трудолюбива, а еще – совершенно не боится высоты. 8-летняя чемпионка мира по pole sport Полина Корниенко не только покажет свое мастерство всей стране, но и сделает из Андрея Доманского и Андрея Данилевича настоящих Суперменов. Ведь pole sport – это силовые, гимнастические и акробатические трюки на пилоне. Один из элементов, названный в честь киногероя, ведущие попробуют выполнить самостоятельно!

Полина Корниенко фото пресс служба

Фото Полины Корниенко пресс служба

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Папа еще одного участника этого выпуска, 5-летнего Дария Папеты, теперь точно знает, что случится, если ребенку не разрешить завести котенка: он заведет змею. Папа Дария много раз пожалел о своем решении, он уже был бы рад приютить и большую кошачью семью, но… поздно. Дарий придет в студию программы не один, а с питомцем – полозом-альбиносом Танатосом!

Дарий Папета фото пресс служба

9-летняя Вика Маричева из Сумской области притягивает к себе не только восхищенные взгляды мальчишек, но и… различные железные предметы! В этот вечер чудо-девочка продемонстрирует и подтвердит свою уникальную способность под прицелом телекамер.

Ее ровесница, Лиза Баранова, выйдет на сцену талант-шоу… с конем! Несмотря на юный возраст, девочка уже призер множества соревнований по конному спорту. Она расскажет, как управляется со своим любимым «транспортом» и даже угостит ведущих специальными лошадиными конфетами.

Елизавета Баранова фото пресс служба

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Павел Гавриченко (9 лет), София Малюга (10 лет) и Ксения Наумова (8 лет) не на шутку увлечены скипингом – прыжками через скакалку. Но то, что они вытворяют с этим нехитрым спортивным инвентарем, очень далеко от дворовых или школьных упражнений! Они прыгают по отдельности и синхронно, используя одну и несколько скакалок… В общем, это однозначно тот случай, когда лучше один раз увидеть!

Павел Гавриченко фото пресс служба

С 9-летним Димой Рыбницким шутки плохи: он хорошо разбирается в огнестрельном оружии, может собрать и разобрать автомат и по фотографии определить, чем в этот раз снабдили оружейники Голливуда очередного Джеймса Бонда. А еще парень – начинающий предприниматель! Андрею Данилевичу предстоит настоящий мужской разговор.

Дмитрий Рыбницкий фото пресс служба

7-летний искусствовед Демир Бюкен приехал на талант-шоу из Турции. До 4 лет мальчик вообще не разговаривал. Зато когда заговорил, оказалось, что у ребенка – невероятно развитый интеллект и его всерьез интересует живопись! Чем Демир поразит ведущих и зрителей «Круче всех»?

Демир Бюкен фото пресс служба

Не пропустите невероятный микс ребят и зверят на одной сцене в это воскресенье, 25 марта, в 18:00 на телеканале «Интер»! Специальный гость выпуска – яркая и позитивная Светлана Тарабарова!

Гавриченко, Малюга, Наумова и Тараборова фото пресс служба

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