В Киеве состоялись съемки видеоклипа TARABAROVA на новую песню
В Киеве состоялись съемки видеоклипа TARABAROVA на новую песню из будущего альбома.
Каждый новый сингл артистки наполнен жизнеутверждающим месседжем, который вдохновляет сотни тысяч слушателей TARABAROVA быть самим собой, не сдаваться, искренне любить и оставаться на «светлой стороне музыки». Все песни объединяет ультрамодный саунд, который станет основой будущего альбома.
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Название нового трека TARABAROVA пока не разглашает, но съемки клипа на песню уже состоялись. Известно, что авторами видеоработы стали молодые украинские режиссеры Manifest Production (Дмитрий Шмурак и Дима Манифест), с которыми певица сотрудничает не в первый раз.
Постановки танцевальных номеров взял на себя тандем хореографов Олега Жежеля и Светланы Субочевой, а за стиль отвечал Евгений Кириенко.
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30-часовые съемки прошли в самый холодный день весны. Несмотря на все трудности, связанные с погодными условиями, команде удалось выполнить все задуманное. Проделанная работа обещает вылиться в самый масштабный видеоклип TARABAROVA. Так, на площадке было задействовано более 75 человек!
Кроме того, одну из локаций обустроили рекордным для клипов украинских исполнителей количеством световых приборов – 200 шт., одних только ферм было использовано 350 метров, а для pixel mapping на новейших приборах Ayrton художники по свету из компании «А-Лайт» задействовали 9.600 DMX каналов.
Премьера видеоклипа и нового сингла TARABAROVA запланирована уже на апрель.
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