Самый маcштабный клип TARABAROVA и рекордное количество световых приборов: в Киеве на киностудии им. Довженко состоялись съемки нового видео певицы.

В Киеве состоялись съемки видеоклипа TARABAROVA на новую песню из будущего альбома.

Каждый новый сингл артистки наполнен жизнеутверждающим месседжем, который вдохновляет сотни тысяч слушателей TARABAROVA быть самим собой, не сдаваться, искренне любить и оставаться на «светлой стороне музыки». Все песни объединяет ультрамодный саунд, который станет основой будущего альбома.

Съёмки нового клипа TARABAROVA фото пресс служба

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Название нового трека TARABAROVA пока не разглашает, но съемки клипа на песню уже состоялись. Известно, что авторами видеоработы стали молодые украинские режиссеры Manifest Production (Дмитрий Шмурак и Дима Манифест), с которыми певица сотрудничает не в первый раз.

Новый клип TARABAROVA фото пресс служба

Постановки танцевальных номеров взял на себя тандем хореографов Олега Жежеля и Светланы Субочевой, а за стиль отвечал Евгений Кириенко.

Съёмки TARABAROVA для нового клипа фото пресс служба

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30-часовые съемки прошли в самый холодный день весны. Несмотря на все трудности, связанные с погодными условиями, команде удалось выполнить все задуманное. Проделанная работа обещает вылиться в самый масштабный видеоклип TARABAROVA. Так, на площадке было задействовано более 75 человек!

Съёмочный процесс фото пресс служба

Кроме того, одну из локаций обустроили рекордным для клипов украинских исполнителей количеством световых приборов – 200 шт., одних только ферм было использовано 350 метров, а для pixel mapping на новейших приборах Ayrton художники по свету из компании «А-Лайт» задействовали 9.600 DMX каналов.

Съёмки клипа фото пресс служба Съёмки нового клипа фото пресс служба

Премьера видеоклипа и нового сингла TARABAROVA запланирована уже на апрель.