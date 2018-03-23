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TRACH презентує нову композицію з назвою «Моя»

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Романтичний, ніжний, мелодійний трек, який без зайвих слів доводить, що любов все ж керує світом!
TRACH презентує нову пісню «Моя» (видео)
TRACH презентує нову пісню «Моя» (видео)
пресс служба
Володимир Трач коментує:
Ця пісня про кожного з нас і про тих єдиних, хто всупереч усіх правил та законів логіки цілковито змінює наше існування, і раптово стає тим світлом, яке надихає і дає сили жити!
Варто зазначити, що автором слів та музики даної композиції стала українська співачка Гайтана, співпраця з якою відбулась вже не вперше.
Послухати пісню можна тут:

Нагадаємо також, що раніше ми публікували матеріал про архівне фото, опубліковане співачкою TAYANNA. Подробиці за посиланням.
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Теги: TRACH, украинский певец, новая песня, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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SergeyGaydak    23.03.2018, 09:50
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