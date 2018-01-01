«Я соромлюсь свого тіла»: пациент с тяжелой формой заикания

Участник «Я соромлюсь свого тіла» рассказал, как лечился у Кашпировского.

Сегодня в 20:00 на телеканале СТБ зрители увидят новые истории участников медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла», среди них мужчина с тяжелой формой заикания.

На прием пришел мужчина, который в детстве попал в страшную аварию, в которой погибли его дедушка и бабушка. Но заикаться Тарас начал после того, как мама узнала о смерти и сильно переживала. А мальчик в свою очередь сильно переживал за маму. Когда мама это заметила, пыталась помочь сыну разными методами.

Как-то Анатолий Кашпировский приезжал в Сумы. Я был маленьким, меня вывели на сцену. Как вы знаете, он лечит тем, что бьет в лоб человека и тот падает. Вот он меня ударил, а я не упал. Он говорит: «Падай». А я ему: «Не хочу». И тогда он попросил вывести меня из зала. На этом лечение закончилось», - вспоминает с ухмылкой мужчина. Читай также: Сергей Притула и Леся Никитюк надели смирительные рубашки

Каждый день Тарас прикладывает немало усилий, чтобы его поняли. Некоторые друзья даже стали меньше общаться с ним из-за проблем с речью, чтобы их дети не повторяли за Тарасом. Но больше всего его беспокоит, что даже родной сын его стесняется.

Мне не нравится, когда он заикается. Это немного раздражает. Дальше уже даже не хочется ничего спрашивать…. У всех папы нормальные, а у меня один такой…», - плачет ребенок.

Заикание делят на два вида:

Невротическая форма – возникает на фоне стрессов, и такой вид считается легче. Неврозоподобная форма – органическое повреждение мозга.

Какой вид заикания у Тараса и смогут ли ему помочь врачи проекта, смотрите уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ.

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