TAYANNA поделилась архивным фото
Недавно в соцсети Instagram в сториз украинская певица TAYANNA опубликовала архивный снимок.
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Свой путь в шоубизнесе Татьяна Решетняк начинала с группы Горячий шоколад, однако в 2010 году девушка решила начать сольную карьеру.
Так, на ретро-снимке времен Горячего шоколада поклонники с трудом смогли узнать TAYANNA.
Напомним также, что TAYANNA отыграла феерический концерт в Киеве. Подробности по ссылке.
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