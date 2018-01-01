TAYANNA поделилась архивным фото

Недавно в соцсети Instagram в сториз украинская певица TAYANNA опубликовала архивный снимок.

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Свой путь в шоубизнесе Татьяна Решетняк начинала с группы Горячий шоколад, однако в 2010 году девушка решила начать сольную карьеру.

Так, на ретро-снимке времен Горячего шоколада поклонники с трудом смогли узнать TAYANNA.

Сторис в инстаграме TAYANNA https://www.instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Напомним также, что TAYANNA отыграла феерический концерт в Киеве. Подробности по ссылке.