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Звезда сериала "Великолепный век" удивила свадебным снимком

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Известная турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли на днях удивила своих поклонников свежим снимком.
Мерьем Узерли опубликовала свадебное фото
Мерьем Узерли опубликовала свадебное фото
https://www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Фото звезда "Великолепного века" разместила на личной страничке в соцсети Instagram. На нем Мерьем запечатлена в свадебном платье, правда, к объективу камеры Узерли отвернулась спиной, тем самым, заинтриговала публику еще больше.

Пост Мерьем Узерли
Пост Мерьем Узерли
https://www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/

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Новый кадр актриса никак не прокомментировала, написав лишь несколько хештегов: "#surprise #coming #soon". Поклонники предположили, что Мерьем Узерли снялась в роли невесты в новом фильме.

Напомним также, что популярный украинский видеоблогер и певец Руслан Кузнецов написал песню о причинах развода с женой. Узнать подробности и послушать песню можно по ссылке.
 

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Источник: ivona bigmir)net

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pусский  (аноним)  22.03.2018, 17:01
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