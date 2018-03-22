Звезда сериала "Великолепный век" удивила свадебным снимком
Известная турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли на днях удивила своих поклонников свежим снимком.
Фото звезда "Великолепного века" разместила на личной страничке в соцсети Instagram. На нем Мерьем запечатлена в свадебном платье, правда, к объективу камеры Узерли отвернулась спиной, тем самым, заинтриговала публику еще больше.
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Новый кадр актриса никак не прокомментировала, написав лишь несколько хештегов: "#surprise #coming #soon". Поклонники предположили, что Мерьем Узерли снялась в роли невесты в новом фильме.
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