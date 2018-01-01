Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мария Яремчук похвасталась стильным образом

Комментариев: 0
Мария Яремчук представила на обозрение своих фанатов свой новый стильный образ.
Стильный образ от Марии Яремчук (фото)
Стильный образ от Марии Яремчук (фото)
https://www.instagram.com/m_yaremchuk/

На днях популярная украинская певица Мария Яремчук снялась в новой фотосессии, во время которой позировала в довольно неожиданном образе.

Пост Марии Яремчук
Пост Марии Яремчук
https://www.instagram.com/m_yaremchuk/

Читайте также: Слава Каминская рассказала о воспитании детей

Так, Мария опубликовала в соцсети Instagram кадр из фотосессии, на котором она представила в новом стильном образе и с дредами.

Напомним также, что обнаженные фото Меган Маркл прокомментировал Кенсингтонский дворец. Подробности и фото по ссылке.

Поделись:
Теги: мария яремчук, мария яремчук новый образ, мария яремчук 2018, мария яремчук фото, мария яремчук инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь