Мария Яремчук похвасталась стильным образом

Мария Яремчук представила на обозрение своих фанатов свой новый стильный образ.

На днях популярная украинская певица Мария Яремчук снялась в новой фотосессии, во время которой позировала в довольно неожиданном образе.

Пост Марии Яремчук https://www.instagram.com/m_yaremchuk/

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Так, Мария опубликовала в соцсети Instagram кадр из фотосессии, на котором она представила в новом стильном образе и с дредами.

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