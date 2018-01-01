Мария Яремчук похвасталась стильным образом
Мария Яремчук представила на обозрение своих фанатов свой новый стильный образ.
На днях популярная украинская певица Мария Яремчук снялась в новой фотосессии, во время которой позировала в довольно неожиданном образе.
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Так, Мария опубликовала в соцсети Instagram кадр из фотосессии, на котором она представила в новом стильном образе и с дредами.
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