Павло "Зібрембо" Зібров вирішив викликати весну

Сьогодні народний артист представляє свіжий хіт - "Я Тебе Люблю", який дарує коханій дружині Марині та всім дівчаткам, дівчатам, жінкам і бабусям України.

Павло Зібров комментує:

Так хочеться вже, щоб наші прекрасні леді відчули весну і забули про холод і сіру моннотонність, дістали кращі наряди та посміхнулися. Розквітли з природою, з першими бруньками на деревах і першими весняними співами птахів. Щоб прискорити процес, я вирішив подарувати нашим улюбленим і чарівним нову весняну пісню. Так набридли ці банальності: шуби, косметика, квіти .... Це все зноситься, порветься, забудеться. А пісня звучатиме століттями! Беріть приклад, чоловіки, та освідчуйтеся у коханні своїм милим якомога частіше!

Подивитись кліп можна тут: