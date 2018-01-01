Павло "Зібрембо" Зібров вирішив викликати весну
Так як весна ніяк не прийде в Україну, наш український супергерой Павло "Зібрембо" Миколайович пропонує веселитися, любитися, сміливо роздягатися і без неї.
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Сьогодні народний артист представляє свіжий хіт - "Я Тебе Люблю", який дарує коханій дружині Марині та всім дівчаткам, дівчатам, жінкам і бабусям України.
Павло Зібров комментує:
Так хочеться вже, щоб наші прекрасні леді відчули весну і забули про холод і сіру моннотонність, дістали кращі наряди та посміхнулися. Розквітли з природою, з першими бруньками на деревах і першими весняними співами птахів. Щоб прискорити процес, я вирішив подарувати нашим улюбленим і чарівним нову весняну пісню. Так набридли ці банальності: шуби, косметика, квіти .... Це все зноситься, порветься, забудеться. А пісня звучатиме століттями! Беріть приклад, чоловіки, та освідчуйтеся у коханні своїм милим якомога частіше!Подивитись кліп можна тут:
Нагадаємо також, що раніше ми публікувалм матеріал про нову публікацію доньки Брюса Віліса. Подробиці за посиланням.
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