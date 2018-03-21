Премьера: Джамала представила чувственный трек "Крила"

Впервые Джамала исполнила "Крила" во время Нацотбора на Евровидение 2018.

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Певица Джамала даже на последних месяцах беременности продолжает радовать слушателя новыми треками. Так, сегодня, 21 марта, состоялась премьера чувственной песни “Крыла“. Отметим, впервые Джамала исполнила композицию во время Нацотбора на Евровидение 2018.

Джамала рассказала, о чем ее новый сингл:

Песня “Крила“ о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей. Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно неправдивое и возвышает нас над остальными. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: “Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?“. В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь-то вера, ангел или любимый человек рядом.

Слушайте новый украиноязычный сингл Джамалы - “Крила“:

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Отметим, автором музыки является Джамала, слов - Татьяна Милимко, саундпродюсирование трека - студия SEKTA.

Напомним, стартовали съемки нового сезона шоу “Топ-модель по-украински“. Подробности по ссылке.