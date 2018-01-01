«Ревизор Магазины»: 4 ловушки супермаркетов, которые заставляют нас платить больше
Ловушка №1
Магазин намеренно располагает популярные отделы в конце торгового зала. По дороге к «ежедневным» покупкам ты пройдешь те товары, которые покупать не планировал, но обязательно на что-то обратишь внимание и приобретешь.
Ловушка №2
Самые дорогие товары выкладываются на полках на уровне глаз покупателя. Это место еще называют «золотая полка». И «золото», уплаченное поставщиком за возможность продавать продукт на такой полке, входит и в стоимость товара.
Ловушка №3
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Товары в корзинах навалом. Думаешь, что такой товар выставлен небрежно, потому что он дешевый? Не поленись подойти к полке, где выставлен весь ассортимент подобного товара, чтобы сравнить цены. Очень часто то, что выложено неаккуратно и навалом стоит дороже, чем то, что выставлено красиво.
Ловушка №4
Оптом не значит дешевле. В магазинах продают большие семейные упаковки товара. Например, молоко в двухлитровом паке. Многие из покупатели уверены, что выйдет дешевле, если взять такую упаковку, чем две литровые. Но посчитай цену за один литр: часто она выше, чем в стандартных, литровых.
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Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что ведущую программы "Ревизор Магазины" Наталью Кудряшову ударили во время проведения ревизии. Подробности по ссылке.
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