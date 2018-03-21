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В Киевском метро были замечены необычные карманники

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В столичном метрополитене появились карманники "наоборот" – они не воровали, а подбрасывали купюры пассажирам общественного транспорта.
Необычные карманники в киевском метро (фото)
Необычные карманники в киевском метро (фото)
ресс-служба канала 1+1

Как оказалось, таким образом творческая группа сериала Сувенир из Одессы накануне премьеры решила напомнить пассажирам о важности быть внимательными к своим вещам.

 

Акция в киевском метро фото
Акция в киевском метро фото
ресс-служба канала 1+1

 

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Актёры, сыгравшие одесских бандитов в сериале – Геннадий Попенко и Сергей Малюга, а также продюсер проекта Александр Омельянов в образе налётчиков начала ХХ века “орудовали“ на станциях метро Вокзальная и Театральная – на них, по статистике, совершается наибольшее количество краж.

Деньги, к слову, подбрасывали не обычные, а старинные – по образцу одесских купюр 1917 года.

 

Фото с акции в киевском метро
Фото с акции в киевском метро
ресс-служба канала 1+1

 

Инициаторы акции рассказывают:

За такими банкнотами охотились карманники во времена Мишки Япончика в начале ХХ века. И хотя банды легендарного одесского налётчика уже давно нет, “острые козырьки“ по-прежнему промышляют в общественном транспорте. Надеемся, после такой шуточной акции пассажиры будут более внимательны к своим вещам, и о карманниках мы будем знать разве что из кино. А пока, как говорится, не ловите гав в родном городе..

 

Участники акции в киевском метро
Участники акции в киевском метро

 

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Интересно, что несмотря на колоритный внешний вид актёров, многие пассажиры совершенно не замечали, как в их карманах оказывались необычные купюры. При этом все с юмором и любопытством отнеслись к акции.

 

 

Напомним также, что ведущую проекта “Ревизор: Магазины“ Наталью Кудряшову ударили во время ревизии. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.03.2018, 15:17
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Дык, впаять всем троим по 10-15 лет с конфискацией! Тем более, что все качественно зафиксировано на видео и звук
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